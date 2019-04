En el programa de este martes, Valentín fue el encargado de lanzar un mensaje muy crítico con los servicios públicos y las administraciones de Alicante, la ciudad donde reside.

El presentador, Juanra Bonet, le preguntó sobre el reciclaje y en su respuesta dejó ver que no está demasiado contento con las medidas del consistorio alicantino.

“Me gustaría reciclar mejor. Las administraciones no ayudan mucho al ciudadano, al menos donde yo vivo”, empezó diciendo el concursante, que también criticó el transporte público. “Desde mi experiencia, no es tan bueno como debería: las líneas de tranvía que se hicieron no creo que estén bien diseñadas, deberían dar mejor servicio, pasar por otros sitios y tener más frecuencia”.

El alicantino volvió a criticar el tema del reciclaje, recalcando que cuando va a reciclar papel o cartón se suele encontrar con el contenedor lleno. “No lo recogen con suficiente frecuencia. Creo que es importante, me gustaría contribuir mucho más, pero es muy difícil”, detalló.