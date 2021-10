"No voy a esperar a que la lava me robe más": tensión entre los nuevos evacuados en La Palma

Aunque la denominada colada norte del volcán se encuentra bastante lejos de esta zona, todos los habitantes de La Laguna se han puesto de manera inmediata a desalojar sus casas. “Hemos visto lo que ha hecho la lava con nuestros vecinos de Todoque y no voy a esperar a última hora”, señalaba Manuel, un vecino, mientras cargaba un colchón en una camioneta.

“Abajo en Todoque la colada se llevó mi finca de plátanos; estuve 32 años trabajando en Venezuela para tener algo aquí a mi regreso, y ahora lo he perdido; no voy a esperar a que ahora la lava me robe más”, sentencia. Días atrás La Laguna era el resguardo de los vecinos de Todoque. “No sé adónde iremos a parar a partir de las siete de la tarde, y tampoco dónde poner los perros”, confesaba con preocupación Valentín Ramos, mientras preparaba un pequeño remolque para transportar a sus mascotas.