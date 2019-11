El cadáver de un vendedor de la ONCE, que también era voluntario de Protección Civil, fue hallado la noche del 4 al 5 de noviembre en el interior de un quiosco de venta de esta organización, diez días después de que la familia denunciara la desaparición.

CSIF y CCOO han presentado este viernes una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la delegación de la ONCE en Madrid tras conocer el hallazgo del cadáver, porque acusan a la organización de vulneración de normas y legislación laboral.

Fuentes de la ONCE han asegurado a Efe que no han recibido la citada denuncia y que desde la desaparición del fallecido, también voluntario de Protección Civil, han colaborado con la familia y con la Policía. Por su parte, fuentes policiales han indicado que no ha sido una muerte violenta.

Según un comunicado de prensa de CSIF, el cadáver del vendedor, que responde a las iniciales M.R.G. y tenía 28 años, fue encontrado por el servicio de limpieza de la compañía en la noche del 4 al 5 de noviembre en el interior del punto de venta de la ONCE frente al número 26 de la calle de Hilarión Eslava, en el distrito de Chamberí.