Este vendedor de la ONCE triunfa en Twitter con su forma de vender cupones

Un vendedor de la ONCE se ha convertido en toda una sensación en Twitter con su sentido del humor a la hora de vender cupones.

Gracias al vídeo publicado por el usuario @pedrorbb1907, en el que se ve a este hombre vestido de negro que se acerca a dos jóvenes sentados en la terraza de un bar.

Nada hace sospechar que se trata de un vendedor de cupones de Lotería, hasta que comienza a hablar: "Buenas tardes, señores, ¿qué tal? ¿Todo correctamente por aquí, señores?", pregunta.

"Sí, todo bien", responden los chicos. "Todo bien, ¿me conocen? ¿Saben quién soy yo?", pregunta entonces el hombre. "No, no", contesta uno de ellos. "¿No sabes quién soy yo?", insiste el vendedor. "No", vuelven a responderle. "Soy Nero... El Cupo-Nero", sorprende el hombre, que con un gesto moviendo su chaleco saca dos tiras de cupones de Lotería ante la sorpresa y la risa de los jóvenes.

"¿Quieren comprobar que soy cuponero de verdad?", vuelve a preguntarles, "por si acaso algún día tienen duda de alguien". Entonces vuelve a sorprenderles: "Mírenme la mano izquierda", asegura antes de, con otro gesto rápido, sacar un datáfono verde con el símbolo de la ONCE. "El aparato de la ONCE", anuncia. "Si no le enseñan el aparato de la ONCE, cuidadito, que no es cuponero de la ONCE".

El vídeo, publicado este viernes, lleva en pocas horas más de 1.500 retuits y más de 2.200 'me gusta'.