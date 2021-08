El verano de su vida… Íñigo Errejón

Toca esta reflexión al hilo: “No dejo de pensar en cómo nos afecta como sociedad que muchos de nosotros ubiquemos algunos de nuestros recuerdos tan felices en lugares que ya no existen o que ya no se parecen en nada a cómo los vivimos”.

“Recuerdo el fresco del cuarto de las tinajas y el calor del desván lleno de bolsas y cajas. Recuerdo que la tarde comenzaba a acabarse cuando oíamos los cencerros del rebaño de ovejas que volvía. Recuerdo las cenas larguísimas hablando hasta las tantas, hasta que me mandaban a la cama. Recuerdo acompañar a mi abuelo al bar y que me diese cinco duros o cien pesetas para jugar a las máquinas ”, echa la vista atrás Errejón.

Son muchos recuerdos de los julios y agostos de su vida. ¿Cómo rememora aquellos de su infancia y juventud? Responde el parlamentario: “Yo era feliz en el colegio y en el instituto, tenía un grupo de amigos con el que no paraba de reírme y a los que durante el verano echaba de menos. Porque después de cada verano volvías distinto. Recuerdo las vacaciones con mis padres y luego que me dejasen en el pueblo de mis abuelos, en el límite entre Madrid y Toledo, en una casa familiar donde siempre había gente de visita, en la que pasábamos horas en una piscina construida a mano, no de las modernas actuales, sino más bien un agujero excavado, recubierto de hormigón y de pintura para impermeabilizarla”.

“Hace poco en una mudanza aparecieron una gorra gris cochambrosa que ya no me pondría, algún recuerdo de algún amor de verano, unas abarcas ya imponibles pero que me costaría tirar, todos los carteles de los conciertos y de la caseta de nuestro colectivo de jóvenes (Colectivo 1984, por la novela de Orwell ) en las fiestas patronales ya al borde de que acabase el verano en septiembre”, lanza Errejón.

El líder de Más País es un lector incansable, es obligatorio preguntarle qué libros maneja durante el verano… y alguna recomendación. Su respuesta: “Antes en los veranos leía desordenadamente, lo que caía en mis manos, lo que más me apetecía. Pero ahora que cada vez me cuesta más encontrar tiempo para leer en serio, subrayando, anotando en los márgenes o en el índice, me planifico los libros del verano”.

Prosigue Errejón: “Es una actividad a la que le dedico tiempo, pregunto, busco y siempre me cuesta seleccionar, porque sé que lo que no lea en verano quizás tenga que esperar hasta las vacaciones de navidad. Así que me fuerzo a leer las cosas más densas o de mayor dificultad en verano. Puede no parecer apasionante pero después me produce auténtica felicidad cuando abordo y hago mío un libro de esos que te marcan, que te dan ideas o que te estructuran intuiciones que luego te acompañan todo el curso. De alguna manera cada verano tengo uno o dos libros centrales, cuya influencia se me nota pronto en entrevistas, artículos o intervenciones”.

“Este verano de novela me ha fascinadoPanza de burro, de narración histórica M, el hijo del siglo y de teoría o ensayo En las ruinas del neoliberalismo, de Wendy Brown. Y estoy corriendo para acabar el último de Mariana Mazzucato antes de septiembre y sus prisas se lo llevan todo por delante”.

Venga, que se acaba agosto. No le hacemos perder más tiempo, pero queremos un consejo sobre cómo desconectar: “El binomio leer-bucear-leer es imbatible y yo puedo repetirlo en bucle hasta que en la playa se hace tan oscuro que cuesta seguir las líneas de la página”.