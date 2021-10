Vicente Vallés vuelve a ser 'trending topic' al hablar así de la última medida del Gobierno

Vallés explicó la medida, poniendo el foco en la edad escogida: “Unanimidad entre los dos partidos sobre el bono de 400 para gastarlo en cultura. Solo se podrán beneficiar aquellos jóvenes que cumplan 18 años, justo la edad de votar”.

Tras comentar que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también había planteado estas ayudas desde Unidas Podemos, el periodista remató su planteamiento.

“Lo que no han explicado ni Sánchez ni Díaz es por qué este bono cultura es solo para los que cumplan 18 años y no para los que tienen 17, 19 ó 20. Para lo que no hay nuevas medidas es para hacer frente al precio de la luz, que sigue desbocado”, finalizó.

Estas palabras son las que le han llevado a ocupar uno de los principales trending topic. Muchos han traducido las palabras de Vallés como “una compra de votos desde el Gobierno”.