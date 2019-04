La victoria del PSOE dibuja una España de izquierdas

Que el PSOE iba a ganar las elecciones no lo negaba nadie. Lo que muy pocos previeron es que lo hiciera de una forma tan sólida. Todas las reticencias que se tuvieron con los socialistas se transformaron en entusiasmo hacia Vox. Los de Santiago Abascal no iban a entrar en el Congreso: iban a arrasar. España no es tan ultra como creían. España es, en 2019, de izquierdas. La suma de PSOE y Podemos no alcanza los 176 diputados necesarios para gobernar, pero no tendrán demasiadas dificultades para tejer pactos que propicien la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. Necesitarán, en cualquier caso, a los independentistas o la remota posibilidad de que el PSOE se eche en manos de Ciudadanos, obligando a Albert Rivera a rectificar (de nuevo) su promesa de que a los socialistas, ni agua.