La cámara busca a Victoria Federica en el arranque de la semana de la moda de Madrid

Después de posar con Rihanna en Dior y de sentarse en las primeras filas de Off White o Loewe en París, Victoria Federica sigue con su periplo de desfiles, en este caso en la MBFW de Madrid. La pasarela madrileña ha dado el pistoletazo de salida este jueves con el desfile de Pedro del Hierro, que volvía a Ifema después de ausencia en septiembre.

Nacho Aguayo y Alex Miralles han presentado Reverse, una colección con propuestas para hombre y mujer donde ha mandado el abrigo. Plagada de lentejuelas, plumas y sastres, en la pasarela no ha dejado de sonar la música en directo mientras las modelos desfilaban.

No perdió detalle la hija de la infanta Elena, que estaba sentada en primera fila junto a otras influencers y rostros conocidos como Paula Echevarría. Victoria Federica no ha dejado de grabar con su móvil, pero las cámaras han sido todas para ella.

Constantemente en el punto de mira, sus polémicas y cuestionados comportamientos no parece que vayan a entorpecer su aventura en la moda, a la que se ha acercado entre otras cosas gracias a su padre, con el que se dejó ver en los desfiles de París. A nivel internacional, un puñado de publicaciones no la pierden de vista y la han bautizado como la it girl de las redes sociales en España.