El actor Viggo Mortensen: "La sanidad pública no se puede manejar como un negocio"

El actor estadounidense Viggo Mortensen, que recibe este jueves el Premio Donostia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, presenta además su debut “tardío” como director, Falling, un drama familiar que aborda temas como la memoria, la dificultad de comunicarse y el cuidado de los mayores.

En una entrevista con la Agencia EFE, Mortensen ha realizado el siguiente alegato en defensa de la sanidad pública, más aún en tiempos de coronavirus:

“La sanidad pública no se puede manejar como si fuera una empresa, no puede ser una cosa que esté justo al límite siempre, que tengamos el equipamiento y el personal suficiente para que esto funcione y dé un poco de dinero y no sé qué. No se trata de eso, porque cualquier crisis, como hemos visto, sanitaria, desborda lo poco que hay. No se puede quedar uno sin margen, hay que tener mucho de todo, mucha gente. Hay que invertir en eso. Ni la Sanidad, ni la Educación, ni el cuidado de los mayores puede ser tratado como cualquier otra empresa, como cualquier otro negocio. Espero que hayamos aprendido eso”.