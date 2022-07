Villacís justifica la ausencia de Almeida en el Orgullo: "Hay madrileños que no vienen y no son homófobos"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha justificado este sábado, minutos antes del inicio de la manifestación del Orgullo 2022 la ausencia del alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida.

Almeida aseguró el pasado miércoles que no tenía previsto acudir al pregón del Orgullo “como tampoco acudí en años anteriores y no pasó absolutamente nada. “No hay ningún escondite, pero no me van a encontrar en ninguna polémica”, añadió.

Al ser preguntada por el edil de Madrid, la coordinadora autonómica de Ciudadanos ha asegurado que no tiene “nada que decir” sobre ello, aunque ha defendido que “lo bueno que tiene el Orgullo es que es libre”.

“El Orgullo se ha convertido en un derecho de los madrileños, pero lo que nunca ha sido es una obligación. Uno puede venir o uno puede no venir. Es totalmente opcional”, ha señalado en sus declaraciones ante los medios de comunicación.

Tras ello, Villacís no ha dudado en justificar la ausencia de Almeida a la manifestación del Orgullo 2022, destacando que “hay muchos madrileños que no vienen al Orgullo y no son homófobos”.

La vicealcaldesa ha explicado que el Orgullo “es una fiesta” a la que cualquier persona puede ir “si quiere, si le apetece o si forma parte de sus vivencias”, como ha reconocido que es su caso.

“Pero no uno no se tiene que forzar a nada. Yo que creo mucho en la libertad, me parece bien la gente que viene y me parece bien la gente que no viene también”, ha sentenciado Villacís.