Otra manada: A prisión cinco amigos organizados para seducir a chicas y violarlas en grupo

“Una violación sería ir por la calle y atar a una tía”

“Te pueden buscar la ruina por un polvo que no vale la pena. ¿Pero no dice nada de violación ni nada no? Esa palabra da miedo, sabes cómo están las cosas. Una violación sería ir por la calle pillar a una tía atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente”, comentó uno de los acusados en el chat el 25 de noviembre de 2021.