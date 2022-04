Vox considera que un taller para reivindicar la naturalidad de la sexualidad femenina "pervierte" a las jóvenes

La artista, que impartirá el 16 de abril el taller, dentro de la segunda edición de los Encuentros para el Feminismo que promueve el Ayuntamiento de Soria, ha reconocido en declaraciones a Efe su “sorpresa” por la reacción del líder de Vox y ha resaltado que el objetivo no es otro que “reivindicar que las mujeres no son un objeto sexual y abordar la sexualidad con naturalidad”.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP), ha señalado este lunes, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, que no es positivo discriminar por género en el taller, porque a este solo podrán acudir mujeres mayores de 16 años y no hombres.

“Opiné antes de que se generase la polémica y sigo opinando que no me meto si se pintan bolsos o bolsas, vulvas o penes, pero no me parece bien que volviésemos a épocas pasadas en las que se discriminaba la educación entre niños y niñas. Yo lo he vivido en el pueblo, cuando en el colegio por una puerta entraban las niñas y por otra, los niños. La educación tiene que ser igual para todos”, ha declarado.