Harvey Weinstein afronta dos cargos por abusos a una mujer en Londres

Brendan McDermid via REUTERS

Weinstein, de 70 años, fue condenado en marzo de 2020 a 23 años de prisión por la Corte Suprema de Nueva York por un delito sexual y una violación.



La directora de la división especial de criminalidad de la fiscalía británica, Rosemary Ainslie, afirmó hoy que se han autorizado los nuevos cargos contra él tras “analizar las pruebas reunidas por la Policía Metropolitana” de la capital británica.



La Policía detalló en un comunicado que ambos cargos están relacionados con sucesos que se produjeron entre el 31 de julio y el 31 de agosto de 1996, y que la presunta víctima es una mujer que ahora tiene entre 50 y 60 años.



El que fuera productor estrella de Hollywood, cuyo juicio se convirtió en emblemático para el movimiento Me Too contra el acoso sexual, vio denegada la semana pasada su apelación para tratar de anular la condena que pesa sobre él.



Un jurado le declaró culpable hace dos años de un ataque sexual delictivo en primer grado (sexo oral forzado) contra la asistente de producción Mimi Haley en 2006, por el que fue condenado a veinte años, y de una violación en tercer grado a la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013, por la que recibió tres años de prisión.



Weinstein trató de anular la sentencia al considerar, entre otros argumentos, que se permitió testificar a varias mujeres que habían denunciado supuestos abusos pese a que en el proceso no se juzgaban esas acusaciones en concreto.



La fiscalía británica subrayó hoy que el proceso judicial contra él está “activo” en el Reino Unido y que el estadounidense “tiene derecho a un juicio justo”.