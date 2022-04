Quién está haciendo caja tras la agresión de Will Smith a Chris Rock

El primero es Will Smith, pese a que sus proyectos más inmediatos han sido cancelados o pospuestos: Netflix ha dado un paso atrás con Fast and Loose y Sony ha retrasado Bad Boys 4. Dos malas noticias para su carrera frente a las cámaras —algunos dicen que acabada, lo cierto es que sí queda bastante tocada—, pero que han venido acompañadas de otra buena para su bolsillo.

Justo tras lo ocurrido en los Oscar, las ventas de sus memorias se han disparado. Como refleja la revista Forbes , su libro Will , publicado en diciembre, ha vuelto y con fuerza a las listas de los más vendidos. Así, figura de nuevo en los ranking de USA Today y del New York Times: en este último ha saltado del puesto 14º al 2º.

Chris Rock, llenando espectáculos

Este mismo fin de semana afirmó en pleno show: “Estoy bien, tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen”. Al tratarse de un monólogo, queda la duda de si esa petición monetaria no es más que una broma o si hay algo de cierto en ella. “La vida me trata bien. Recuperé mi público”, dijo a continuación.