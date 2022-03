Will Smith y la masculinidad tóxica y Chris Rock y el humor como 'bullying': lecciones de los Oscar

Son las 9:00 de la mañana y observo la escena en redes sociales de Will Smith abofeteando al presentador de los Oscar Chris Rock . Mi primera reacción es: “No puede ser”, “¿Cómo es posible?; “ Será fake seguro ”. Pero cuando iba viéndolo y analizando la escena, pude comprobar que era real por las reacciones de los acompañantes que estaban presentes en ese mismo momento, por la cara agresiva del propio Will y por las imágenes de Denzel Washington, entre otros, yendo al rescate hacia éste con un sentimiento compungido.

Es importante resaltar lo que está esto produciendo a nivel social, y observamos la reacción en redes de forma dispar, por un lado gente justificando la acción de Will, por otro lado culpabilizándolo, desde otro punto de vista, pidiendo un castigo ejemplar por parte de la Academia y un largo etc. Pero, al final ¿qué nos demuestra todo esto? La falta de concienciación y sensibilización por parte de un gran porcentaje de la sociedad. Meterse con el físico de una persona que además es consecuencia de una enfermedad, es más bullying que humor, justificar un acto de violencia porque es alguien de tu propiedad o porque ella no se ha podido defender tampoco lo es. No podemos dar pie a justificar la agresión de uno por parte de otro.