Willy Toledo vuelve a la televisión diez años después

El actor Willy Toledo, que en los últimos años ha protagonizado más titulares por sus polémicas declaraciones que por sus trabajos como intérprete, vuelve a la televisión una década después para trabajar, junto a Luis Tosar, en la nueva producción de Netflix Los favoritos de Midas.



La serie, escrita por Miguel Barros y Mateo Gil, está basada en un relato de Jack London publicado en 1901, The minions of Midas, comenzará a grabarse el 4 de noviembre entre Madrid y tiene previsto su estreno mundial en 2020, según ha informado este jueves la plataforma en una nota.



Los favoritos de Midas supondrá el regreso a la televisión de Toledo, después de éxitos como 7 vidas, que emitió Telecinco entre 1999 y 2006, y polémicas como su petición, junto a Alberto San Juan, de no a la guerra durante la gala de los Goya de 2003.



Desde entonces, el actor, que recientemente se ha visto procesado por insultar a Dios y a la Virgen María en Facebook, ha tenido papeles menores, aunque con directores como Pedro Almodóvar y el propio San Juan, quien contó con él para su último proyecto, El Rey (2018).



“El cine está en manos de Telecinco, Antena 3 y TVE, no se hace una película si no están ellos, o sea que tres comités lo deciden todo. La democracia española me prohíbe trabajar por defender lo que ellos llaman la dictadura cubana, es retorcido”, dijo el actor a Efe en 2018, durante la promoción de El Rey.



Su último papel en la televisión fue en Impares Premium (2010) y antes trabajó en las tres temporadas de Cuestión de sexo.



Los favoritos de Midas está ambientada en la Madrid actual y, como el relato, está protagonizada por un gran empresario al que una organización, denominada Los favoritos de Midas, chantajea, amenazando con matar a una persona al azar hasta que pague.



Producida por Nostrodomo Pictures, constará de seis episodios protagonizados por el tres veces ganador del premio Goya Luis Tosar, Marta Belmonte (Isabel), Carlos Blanco (Fariña) y Willy Toledo.