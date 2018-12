Willy Toledo teme las represalias del "régimen borbónico" por su película 'El Rey'

Willy Toledo está promocionando su última película, El Rey, una adaptación de la obra de teatro con la que ha estado casi dos años en cartel en el Teatro del Barrio de Madrid. En la ficción se ofrece una nueva visión sobre la Transición y otros momentos clave en la historia reciente de España.

En una entrevista a la web Kamchatka, el actor ha reconocido que siente "pavor" por haber enfrentado la versión oficial de lo que ha supuesto la monarquía en España. "Porque si sabes la intensa y profunda violencia que es capaz de utilizar el régimen borbónico, deberías ser consciente y tenerles miedo", afirma Toledo.

Sin embargo, él asegura que ese miedo no ha conseguido paralizarlo ni a él ni a ninguno de sus compañeros —Alberto San Juan y Luis Bermejo— y que no se van a autocensurar: "Ese es otro de sus objetivos. Cuando lo consiguen hacen que la gente piense muy bien qué va a hacer, qué va a decir, qué va a cantar o qué personaje va a interpretar".

El actor puso como ejemplo lo que le está pasando a alguno de sus compañeros como los titiriteros o Dani Mateo: "Ya no es que yo, Willy Toledo, dé mi opinión. Es que ahora, por interpretar un personaje en el teatro, me pueden detener".

Vetado para trabajar en España

Además, Toledo recordó en la entrevista que a él le han prohibido trabajar en España a pesar de que nadie en el mundo del cine puede decir nada malo de él como persona o profesional.

"Pero necesitaban un chivo expiatorio. Era algo como: 'Cuidado con lo que hacéis y decís los actores y las actrices, porque os puede pasar lo que le está pasando a Willy Toledo'. Y fíjate", asegura.

Por ese veto, el actor asegura que no tiene proyectos profesionales a la vista. "En este país nadie me da trabajo, lo único que me salva es el teatro o hacer este tipo de películas —que han producido mediante un crowfunding—, aunque no he cobrado nada (voluntariamente). Esto no puede ser un modelo, yo necesito comer de mi trabajo. Incluso me planteo la posibilidad de volver a marcharme", afirma.

Los restos de Franco

Además de la situación política y de cómo ha afectado a su vida profesional, el actor también se mojó con qué haría con los restos de Franco: "Dado que en este país está prohibido enterrar los restos de un familiar en tu jardín, en este caso haría un permiso especial para que los familiares de Franco enterrasen sus restos en su propio jardín".