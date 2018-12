"Como actor ya era malo...": Toni Cantó denuncia los insultos contra él en la Televisión Valenciana

Toni Cantó ha denunciado en Twitter los graves insultos que un colaborador de la televisión autonómica valenciana ha vertido contra él en directo. El diputado de Ciudadanos por Valencia ha acompañado su tuit con un corte de vídeo del programa À Punt Directe.

"Y Toni Cantó, que ha superado lo que yo esperaba. Era un actor muy malo y yo pensaba que peor no podía ser como político... Pues no, es todavía peor porque es un mangarrufo", dice el periodista Juan M. Domènech durante un tertulia del programa.

Primero me declaran non grato, y ahora la televisión pública valenciana que estamos pagando todos con nuestro dinero me insulta en directo por no ser nacionalista.

Parece que tenemos una nueva tv3 en la Comunidad Valenciana.

Con nosotros será plural o no será. pic.twitter.com/WQgKta9c4n — Toni Cantó (@Tonicanto1) 20 de diciembre de 2018

