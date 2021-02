Xabier Fortes, tajante tras el polémico rótulo de TVE sobre la princesa Leonor

Fortes valoró esta leyenda, que definió como “desafortunado e injustificable”: “TVE hace cientos y cientos de rótulos cada día, cada semana, cada mes y cada año. Hoy ha habido uno especialmente desafortunada e injustificable. Se ha corregido, si estáis de acuerdo con las medidas o no que eso es lícito, en cuestión de minutos”.

“Dejo la interpretación de cada uno, los ataques que por ello se hacen a TVE y la enmienda a la totalidad de la neutralidad de esta casa, de la televisión pública, de la televisión de todos”, añadió.

Previamente, Fortes había tuiteado sobre el polémico asunto: “La Princesa Leonor tiene 15 años, no se le puede mezclar en un rótulo informativo con los ‘episodios’ de su abuelo por ir a estudiar al extranjero, algo que además no decide ella. Es inaceptable y RTVE estaba obligada a reaccionar. Eso sí, relevos no son despidos”.