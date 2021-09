Y la bruja era buena...

Me encanta el concepto ‘Sabiduría ancestral’, aunque no sea nada científico, porque me lleva al conocimiento de nuestro cuerpo para ser capaces de aumentar el volumen de las emociones y la intuición, y bajar el de la mente y la razón cuando esta no deja de dar vueltas como una lavadora. Desde mi climaterio he abierto mi agenda a cursos que aportan vida a mi tiempo, he retomado retos pendientes como el de meditar que me permiten frenar al elefante mientras pongo en su sitio al jinete.