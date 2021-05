Yo contigo, Juan

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

La respuesta es sí, Juan Espadas, yo estoy contigo. Nunca he escondido que creo que necesitamos recuperar esperanza, ilusión y las ganas de trabajar todos juntos por un proyecto común que no es otro que el socialismo. Por tanto, estoy convencida de que este proceso, que no tiene otro fin que tener ya un candidato que nos lidere en el camino de recuperar la confianza de los andaluces, son el paso para subir ese escalón, para dar un nuevo impulso al PSOE en la región, pero sin olvidar una cosa igualmente importante.

Debemos agradecer y reconocer el esfuerzo de aquellos que han trabajado para llegar hasta aquí, porque siendo de tu agrado o no la línea, las estrategias o los resultados, lo que nunca podemos olvidar es que como partido político con más de 100 años de historia, lo que nos diferencia de otros que comparten hemiciclos con nosotros es, precisamente, nuestra historia. Somos herederos de varias generaciones de verdaderos luchadores por la verdadera libertad, de los que se dejaron la piel por ella cuando realmente no se tenía, y como tales no nos queda otro remedio que entender, apoyar, ser generosos y optar por la mejor opción para permanecer fuertes, unidos y con la capacidad de tener las cosas muy claras.