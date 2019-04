Las llamadas generaciones Millennials y Z son gente básicamente digital. Y antes que ellos, encontramos la bautizada Generación X, esa que está a caballo entre el mundo digital y el analógico, y que no termina de situarse en ninguno de ellos.

Pero a la hora de la verdad, prefieres quedar con tus amigos para tomar unas cañas, en Twitter prefieres usar una identidad falsa y en Instagram hace meses que no subes una foto porque te parece ‘puro postureo’.

3. Te reconoces un poco ‘adicto/adicta’ a las redes sociales. Gracias a Facebook has recuperado la relación con gente de la universidad, tienes interesantes debates en Twitter e Instagram se ha convertido en una parte más de tu ocio.

Cuando vas a pulsar el botón de “comprar”, empiezan a invadirte las dudas: ¿Será mi talla? ¿Ese largo de falda me sentará bien? ¿Ese color no es un poco triste? Así que terminas pinchando en el localizador de tiendas físicas en las que está disponible y decides que la mejor opción es ir a la tienda y probártelo.

2. Acabas de ver el vestido de tus sueños para la boda que tienes en el mes de junio. Lo has encontrado en una tienda online: te parece perfecto para ti y además se ajusta a tu presupuesto.

4. Cuando decides comprarte algo que supone una inversión un poco mayor —por ejemplo, un teléfono, un coche o un electrodoméstico— investigas en foros y páginas especializadas para asegurarte que vas a hacer una buena compra.

Eso sí, no terminas de decidirte hasta que no acudes a un establecimiento especializado y te pones en manos de un dependiente que te confirma todo lo que ya has leído sobre ello.