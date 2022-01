Yolanda Díaz responde a la dura frase de Gabriel Rufián y desvela cómo se llevan

Yolanda Díaz ha respondido a las preguntas de Aimar Bretos este miércoles en los micrófonos amarillos de la Cadena SER. La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno de España ha hablado de la reforma laboral y ha respondido a las palabras de Gabriel Rufián.

El diputado de ERC en el Congreso afirmó en una entrevista al diario Público que su partido “no puede negociar o votar en base a proyectos personales para que a alguien le vaya bien”. Una frase que ya pronunció desde el Congreso de los Diputados en referencia al proyecto político que está poniendo en marcha Yolanda Díaz y del que nada se sabe aún.

Sobre estas declaraciones del político catalán ha hablado la vicepresidenta de forma escueta tras una pregunta de Aimar Bretos: ”¿Cómo le sentó escuchar a Rufián decir que no están aquí para votarle a usted un proyecto personal?”.

“Con normalidad. Tengo una gran relación con Gabriel Rufián. Yo nunca hablo de nadie como sabéis, ni lo voy a hacer, no voy a cambiar, soy mayor. Lo único, esto que estoy diciendo, creo que la ciudadanía no entiende estas cosas”.

“La ciudadanía entiende muchas cosas. La ciudadanía lo entiende todo”, ha apostillado el periodista.

“Lo que no entiende es que no se hable de la norma y se hable de proyectos políticos. Llevo 13 acuerdos sociales que creo que mejoran la vida de la ciudadanía y eso es lo único que me importa”, ha zanjado la ministra de Trabajo.