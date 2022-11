Yolanda Díaz responde a un tuit de Jorge Javier y él no duda en reaccionar con esta llamativa frase

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz , ha respondido a un mensaje del presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez y él no ha dudado en reaccionar con una llamativa frase.

El comunicador visita este sábado Valencia, donde firmará algunos de los ejemplares de su libro Antes del Olvido a sus seguidores y la ministra de Trabajo no ha podido avisarle de algo.

“Jorge, no nos podemos contraprogramar 😂”, ha señalado la ministra de Trabajo en redes sociales.

Jorge, no nos podemos contraprogramar 😂 pic.twitter.com/R5f7K54QjA

Jorge Javier no ha perdido la ocasión para reaccionar al tuit de Díaz y ha usado una llamativa frase por la que se ha llevado más de 1.200 me gusta en pocas horas. “Tú y yo no nos contraprogramamos, tú y yo sumamos”, ha asegurado el comunicador.