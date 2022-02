Yolanda Díaz se pronuncia de forma clara sobre Juan Carlos I y la posibilidad de un referéndum

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido entrevista por Fernando González, Gonzo, en el programa de este domingo de Salvados, donde se ha pronunciado sobre Juan Carlos I y la posibilidad de un referéndum sobre la monarquía.

“¿Debería volver a España Juan Carlos I?”, ha preguntado directamente el periodista. “Yo creo que Juan Carlos I el problema no es que se haya ido o vuelva. Esto no es el problema. De hecho, cuando se fue no entendí muy bien la decisión”, ha respondido ella.

La ministra de Trabajo ha destacado que “la cuestión está en que tiene que dar explicaciones”. “Da igual que esté aquí o allá, si es que da igual, si es que el problema está aunque no esté”, ha continuado.

Díaz ha añadido que “cualquier institución merece respeto, y desde luego merece que sepamos lo que ha pasado. Y además creo que sería mejor para todo el mundo”.

A continuación, Gonzo ha preguntado que ya que Juan Carlos I no da explicaciones, ”¿debería darlas Felipe VI?”. “Yo creo que no, yo creo que no. Las debe de dar él”, ha afirmado rápidamente Díaz. Y ha insistido en que “no es un problema de estar aquí, es un problema de derecho a saber lo que ha pasado”.

Sobre la cuestión de si debería haber un referéndum sobre la monarquía en España, Díaz ha asegurado “que no es el momento”. “No tengo ningún miedo a la democracia. Se abrirán las puertas, la historia siempre va caminando sola, pero... ¿este es el tema de centralidad en nuestro país? Me parece que no”, ha expresado.

“Pero estoy convencida, soy una mujer que no soy monárquica, está claro, pero caminaremos y la historia la hacen las gentes, por tanto, en fin. Veremos qué es lo que pasa. Pero creo que no es el momento”, ha concluido sobre el tema.