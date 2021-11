Qué posibilidades tiene Yolanda Díaz de ser presidenta

“Además, esa buena evaluación entre los votantes del PSOE es en un momento sin elecciones . Por lo tanto, se le sigue viendo como una aliada y no como una competidora. Cuando empiece la competición, se moverán”, aprecia Ferrándiz, que subraya: “La buena nota no se tiene que traducir en votos automáticamente”. Y añade otro componente: “Las dificultades del sistema electoral multipartidista para competir. De momento ya sería un logro sustituir a Vox en la tercera plaza, eso ya sería un éxito electoral. Hoy por hoy Vox está muy fuerte, sigue creciendo en base electoral”.

José Pablo Ferrándiz , sociólogo y fundador de Elemental Research, se lanza a analizar la situación: “Hoy por hoy todavía ni tiene plataforma ni sabemos cómo se llamará ni quién va a integrarla. Es una hipótesis de hipótesis. Es la más valorada en el CIS, es verdad. Ninguno de los políticos aprueba, pero ella destaca por encima del resto. Puede atraer a electores de UP, PSOE y Más País, pero no traslada esa evaluación a sectores del centro y del centro derecha. En estos momentos para liderar hace falta tener cierto componente transversal”.

“El sorpasso al PSOE no parece posible”, agrega Ferrándiz, que ilustra: “Cuando emergen liderazgos puede pasar porque los de alrededor están en decadencia, pero aquí no pasa. La mayoría de votantes del PSOE tiene una valoración positiva de Sánchez. Podrán decir me gusta cómo lo hace Díaz, la apruebo, pero no la voto porque ya tengo a mi líder que me parece que lo hace bien”. “Ni el PSOE ni Pedro Sánchez están en claro declive”, apostilla. Todo ello pensando en el escenario ideal de Díaz: “una candidatura de la izquierda donde no hubiera ninguna división ni discusión, pero esto en la izquierda suele ser difícil”. “Lo tiene complicado, un éxito sería ya superar a Vox en la tercera plaza”, concreta.

Lo que tiene claro Ferrándiz es que Díaz es mejor candidata ahora que Iglesias: Unidas Podemos es una marca desgastada para lo que nace, el componente importante de la ilusión, no lo genera UP hoy”. Para dibujar: “La izquierda siempre necesita un plus para ir a votar. UP tiene una base consistente y sólida, pero no tiene esa capacidad para atraer a otros votantes por ilusión. Quien puede construir esa alternativa a la izquierda del PSOE tiene que ser algo nuevo, con ilusión, Y hoy por hoy la que tiene más capacidad para construir esa marca es Yolanda Díaz indudablemente”.