Feijóo se pone de ejemplo tras la dimisión de su diputada por el escándalo de su currículum: "Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez"

Alberto Núñez Feijóo aplaude la salida de Noelia Núñez. El líder del PP del Partido Popular ha alabado este miércoles la decisión de su diputada de dimitir de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras haber presentado una información "incorrecta" en el Congreso sobre su formación académica.

"Es una decisión que le honra", ha afirmado el presidente del PP a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), unos minutos después de que Núñez publicara una carta presentando su dimisión. Además, ha criticado que muchos de los que han atacado "sin piedad" a la hasta ahora vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, de 33 años, "conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona".

Tras unos mensajes publicados por el ministro de Transporte, Óscar Puente, que ponían en duda la formación alegada por Núñez, la diputada del Congreso explicó el martes por la noche que no ha acabado sus estudios y que publicar que sí lo había hecho fue una equivocación sin ánimo alguno de engaño por su parte.

De este modo, Feijóo ha sacado pecho de la decisión de Núñez y ha afirmado que aunque las lecciones de ejemplaridad del PSOE no le conciernen, porque "no puede darlas", que "el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa" que los demás deban modificar el suyo. "Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez", ha dicho en una cadena de mensajes en la que ha abogado por "preservar la confianza de los españoles en la política".

En esta línea, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha publicado un mensaje en el que asegura que no todo el mundo es igual: "¿A qué hora dimiten Pilar Bernabé, Patxi López y Pedro Sánchez por, como mínimo, falsear sus CV y plagiar tesis doctorales? Efectivamente, no, no somos iguales", ha escrito.

Además, también en un mensaje en X, el Partido Popular de Madrid alaba la decisión de Núñez y le pide a Óscar Puente que dimita por haber puesto como máster en su currículum un cursillo de una fundación del PSOE.

En el comunicado de Núñez, la diputada pide disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero dimite, dice, porque cree que pedir perdón no es suficiente. "Me siento más tranquila si contribuyo a recuperar la confianza en la política, tomando en primera persona la más difícil de todas las decisiones posibles", manifiesta antes de mostrar su orgullo de militar en el PP y dar las gracias a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso por su confianza.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.