Un Pedro Sánchez "con las pilas cargadas" promete un análisis exhaustivo para revertir los privilegios que facilitó Montoro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado sentirse fuerte, con ánimo renovado y "con las pilas cargadas" para afrontar los dos años restantes de legislatura, en un momento marcado por la tensión interna tras el caso Cerdán, que lamenta que pueda opacar los logros del Ejecutivo en medio de una situación internacional difícil y en minoría parlamentaria.

Sánchez traspasa el ecuador de la legislatura, al que se ha llegado este miércoles, determinado a seguir y "sudando la camiseta", tal y como ha asegurado en una conversación informal con los periodistas que han cubierto su gira por Chile, Uruguay y Paraguay.

Respecto a la situación de Cerdán, reitera que es el momento de la justicia y hay que dejar que trabajen los jueces, pero sí hace hincapié en que él ha actuado rápido y ha tomado decisiones contundentes.

Además, ha prometido que el Gobierno prevé realizar análisis detallado, exhaustivo, de las leyes que impulsó Montoro con la intención de favorecer a determinadas empresas. El objetivo, a precisado Sánchez, es revertir los efectos y los privilegios que hayan podido obtener esas empresas como consecuencia de esas decisiones.

El juez que ha imputado al exministro Montoro investiga si los socios del bufete que fundó, Equipo Económico, crearon un "entramado societario" para desviar fondos obtenidos con su presunta actividad delictiva, que la Guardia Civil y los Mossos sospechan fue más allá de favorecer a empresas gasistas.

En un auto de mayo de 2024, que consta en el sumario, el juez apunta, en base a los informes policiales, que la "operativa mostrada con el sector de las gasistas", consistente en contratar supuestamente a Equipo Económico para la "buena consecución" de reformas legislativas a su favor, "podría haberse dado con otras empresas de diferentes sectores, como pudieran ser Madrid Network, Ferrovial o Abengoa".

Sánchez ha insistido en que los gobiernos de Aznar y Rajoy hicieron una utilización espuria de las instituciones, en este caso de la Agencia Tributaria, para beneficiar a una élite.

Ha recordado asimismo que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó en el último congreso de su partido la labor de los dos expresidentes, cuando se ha conocido poco después el caso en el que está imputado Montoro.

Ante la incertidumbre de que pueda haber más sobresaltos en el PSOE por casos de corrupción, insiste en manifestar su absoluta tranquilidad por el hecho de haber respondido con esa contundencia y determinación.

Pone de relieve el buen trabajo del Gobierno

Si bien después de que asegurara tras estallar el caso Cerdán que pensó todas la opciones, incluido dimitir, afirma que ahora está bien, fuerte, "con las pilas cargadas", y ha tenido tiempo de poner en valor las cosas y hacer un balance de todo lo logrado. No obstante, confiesa que le da rabia que este tipo de casos puedan provocar desconfianza y opaquen la labor que está haciendo el Gobierno.

En concreto, pone en valor los buenos datos económicos y los avances sociales en un difícil contexto internacional y con países como Francia anunciando recortes.

Admite que no está siendo fácil sacar adelante las iniciativas legislativas al estar en minoría y sufrir derrotas como la de este martes al no prosperar en el Congreso el real decreto ley antiapagón. Pero asegura que el 45% de los objetivos previstos para los cuatro años de mandato ya se han materializado y que se ha conseguido ganar el 86% de las votaciones en la Cámara baja. Un porcentaje que, recuerda, no está lejos del 90 % de la legislatura en la que triunfó en 2018 su moción de censura, ni del 89% de la posterior.

Entre las iniciativas que han visto la luz en la presente, no hay ningún nuevo presupuesto del Estado, pero el jefe del Gobierno recalca que hay presupuestos prorrogados y, además, unos fondos europeos que están permitiendo cumplir con su hoja de ruta en materia de política social.

Perder alguna votación lo enmarca en la normalidad de un Gobierno en minoría que tiene que pelear cada iniciativa en un Congreso que recalca que no tiene mayoría de izquierdas ni de derechas pero en el que sólo existe un grupo, el socialista, capaz de articular en positivo políticas para el país.

Oposición destructiva

Frente a los logros del Gobierno, Sánchez ve un PP de disco rayado, de oposición destructiva y anuncios apocalípticos continuos, y lamenta los ataques personales que afirma que está sufriendo por parte del líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo.

Unos ataques que cree que lo que demuestran es que cuando se cae en esa crítica y no en la de carácter político, se carece de argumentos y evidencia su frustración y la impotencia de construir una alternativa.

Además, ha augurado que si esa es la estrategia que va a mantener el Partido Popular, perderá las próximas elecciones. Que el PP se oponga a iniciativas como el real decreto ley antiapagón cree que hace palpable que su objetivo es destruir, pero castigando no solo al Gobierno, sino también a las empresas y los ciudadanos.

Sobre ese decreto, ha vuelto a mostrarse convencido de que se aprobará en el Congreso cuando se presente de nuevo, aunque no concreta si se hará en septiembre o más adelante.

Ante la posibilidad de que acometa una crisis de Gobierno a la vuelta del verano, se limita a afirmar que está muy contento con la composición de su Ejecutivo, y lo que explica que va a ocurrir en septiembre es que va a seguir habiendo un país que avanza, con medidas que sigue logrando sacar adelante el Gobierno y, enfrente, un Partido Popular que patalea.

Por último, el presidente del Gobierno resta importancia a las encuestas que muestran un desgaste del Ejecutivo, y emplaza al momento en el que haya que ir a las urnas y cuando los ciudadanos se respondan a las preguntas que tengan que hacerse entonces.