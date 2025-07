Noelia Núñez y el 'curso acelerado' de cómo abrir un nuevo fuego en el PP en sólo 24 horas de escándalo

Europa Press via Getty Images

La política es del todo caprichosa. Hace dos años, Alberto Núñez Feijóo se daba de bruces con la realidad en forma de una pírrica victoria en las elecciones generales que, entonces ya se sabía, no le daría para gobernar. Hoy, 23-J y con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para todo menos celebraciones por la efemérides y a mitad de una legislatura en punto muerto, el PP sufre otro revés doloroso. Especialmente por lo de escándalo social que ha supuesto. Noelia Núñez, la joven apuesta de Feijóo para revitalizar al partido, ha dimitido tras reconocer que se había inventado sus estudios.

No le quedaba otra, deja caer entre líneas en un comunicado la hasta hoy vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital del PP, una 'heredera política' de Ayuso que venía a conectar el partido con las nuevas generaciones. En apenas 24 horas, su mentira hizo una bola de nieve tan grande que le ha arrollado y, de paso, deja nuevas heridas en Génova 13. Sin que hayan cicatrizado aún las que reabrió el 'caso Montoro'.

Se le acumulan los problemas a Feijóo justo cuando el Gobierno de Sánchez vive su peor momento entre el 'caso Cerdán' y la semiparálisis parlamentaria.

Porque cuando menos parecía, la pelota de lo escandaloso vuelve al PP. Especialmente desde este martes por la tarde noche, cuando saltó el engaño académico protagonizado por Noelia Núñez. En su currículum aparecía un Doble Grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública. El problema, que su CV no incluía ni dónde ni cuándo lo cursó, lo cual extrañó a muchos. Empezando por Óscar Puente, ministro de Transportes, que no dudó en mostrar sus dudas sobre la formación de la diputada popular.

Su mosqueo fue el de muchos. Se multiplicaron las sospechas, también los telefonazos dentro del partido, y la propia Noelia Núñez se veía obligada a salir al paso para reconocer que no había doble grado y que si aparecía en su CV era "por equivocación". En un hilo en X pasadas las 23:00 del martes, la política fuenlabreña admitía "la confusión generada sobre mi formación académica". "Quiero aclarar que nunca he tenido intención de engañar a nadie", añadía sin dar mucho más detalle.

Sí apuntaba que no había querido explicarlo antes "para que este asunto no tapara las derrotas del Gobierno en el pleno de hoy". "No voy a aceptar lecciones del partido de ese Pedro Sánchez que copió su tesis y que es marido de esa “catedrática” que es Begoña Gómez", añadía.

Más allá del ataque partidista, su justificación no convenció a nadie. Si la noche fue movidita, la mañana ha sido un continuum de reproches a la joven diputada y al PP en sí mismo. No ha faltado personalidad o figura de la izquierda que no haya hecho sangre del sonrojo en las filas de Feijóo.

En un intento por darle la vuelta al relato, la joven política ha hecho oficial su dimisión de los cargos internos en el PP y su renuncia al acta de diputada en el Congreso. Su comunicado, conocido a las 18:42 era, a la par una asunción de "responsabilidades" por el escándalo y un ataque al PSOE. Porque, ha escrito la futura exdiputada "no somos como ellos", advirtiendo de que "quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad debería empezar por cumplirlas primero".

Si bien ha pedido disculpas públicas, Noelia Núñez ha precisado que "pedir perdón no es suficiente". Especialmente, puntualizaba, "en un partido con este nivel de exigencia", dado que "los españoles no merecen menos"

"Con mi decisión, muestro el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que, con bastante más que esconder o tapar, siguen aferrados a sus cargos", continúa la epístola de despedida, en un ejercicio de autobombo al que se ha sumado Alberto Núñez Feijóo.

Sin reparar en todo el 'jaleo' a partir de la mentira de su diputado, el presidente nacional del PP ha aprovechado para afirmar que "ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez". Ello pese a que Génova había deslizado, horas antes, su enfado por el "tufo machista" que veían en los ataques a Núñez y que no abren sino un nuevo fuego en el PP cuando peor aparentaba la situación para el PSOE. Y con, si no cambia nada, dos años más de legislatura por delante.