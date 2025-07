Alegría denuncia más mensajes machistas pero con sorpresa: "Es algo que no vi venir"

La ministra de Educación, FP y Deportes y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha sido víctima de una oleada de mensajes machistas en los últimos tiempos. Uno de los motivos principales -más allá de lo que las redes suelen reservar a las mujeres que ocupan cargos de importancia- ha sido el señalamiento por una supuesta fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel.

Alegría, entonces delegada del Gobierno en Aragón, ha insistido repetidamente en que no celebró ningún evento ni se causó desperfecto durante la estancia en dicho alojamiento del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la noche del 15 de septiembre de 2020, cuando todavía había ciertas restricciones por la pandemia de la covid, como apuntaron sin pruebas ciertas informaciones procedentes de medios de ultraderecha. Es más, ha anunciado acciones legales contra quienes insistan en esa vinculación.

Sin embargo, aún sigue sirviendo el caso como arma arrojadiza. Lo que no se esperaba Alegría es que el golpe, esta vez, no viniera de un tuitero cualquiera, sino del presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón.

"Que a estas alturas una tenga que recibir mensajes machistas del presidente de Aragón es algo que no vi venir", ha escrito la ministra en X, reaccionando a un mensaje previo del conservador en el que le decía, a su vez: "Se nota que pisas poco nuestra tierra cuando hablas de “peores catástrofes” con tan poco conocimiento. ¿Este fin de semana vas por Teruel? Acércate al parador y recuerda esos momentos tan intensos con los camaradas Ábalos y Koldo".

El hilo es más largo. Arranca con unas declaraciones de la ministra portavoz a RTVE en las que hablaba de la congresista popular Noelia Núñez, que ha tenido que dimitir por falsear su currículum vitae. "Entonces, ¿qué debe hacer Pedro Sánchez por plagiar su tesis doctoral y mentir a los españoles sobre lo que iba a hacer con pactar con Bildu, los indultos, la amnistía o la financiación privilegiada a Cataluña? Vamos a ver qué tal vas de coherencia y doble moral…", escribió Azcón acompañando al vídeo de Alegría.

Ella le replica: "Presidente, te hacía ya de puente o de camino a un festival en coche oficial. Me temo que debes ser el único en todo el PP que ignora que Noelia Núñez ya ha dimitido". Y él le sigue: "Te equivocas. Lo sé perfectamente. Lo que no sé es por qué no lo hace tu jefe, experto en mentir a todos los españoles".

Alegría sigue con el toma y daca: "Pero Jorge, que tu lema es ‘Aragón por encima de todo’, y en las dos peores catástrofes que ha sufrido nuestra tierra tú pusiste a Aragón y a los aragoneses por debajo de un festival y de un puente vacacional. Y hablas de mentiras… ¡Venga, hombre!". Hasta ahí, pese a la gresca, todo estaba en los límites habituales de la pelea partidista en redes. Pero es entonces cuando el presidente aragonés hace referencia al parador.

El pasado 15 de abril, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría rozó la emoción al confesar que lo estaba pasando mal por la oleada de mensajes machistas y sexistas por esta polémica que nunca fue. "Qué mensaje estaría dando si me callara ante esta situación. Cuando estos hechos suceden hay que dar un mensaje muy claro y le digo a esas mujeres anónimas que somos muchas las que tenemos que pasar por estas situaciones tan desagradables", dijo entonces, agradeciendo los "mensajes de apoyo de personas reales y no sólo, que han sido muchos más y más importantes".