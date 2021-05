Yolanda Ramos sobre su famosa escena con José Luis Moreno: "Me debía 25.000 pesetas y yo no tenía ni para pagar el piso"

Además de su faceta como actriz, si por algo es conocida Yolanda Ramos es por su sentido del humor espontáneo, su risa contagiosa y por no tener filtro. Porque si algo ha aprendido con la edad la catalana de 52 años, es que no es bueno callarse las cosas.

Así lo reconoce la presentadora en una entrevista con El Mundo, en la que no ha tenido problema en abordar uno de los momentos más tensos vividos en televisión, el que ella misma protagonizó con José Luis Moreno en Hable con ellas (2014-2016).

El productor asistió al programa de Telecinco para ser entrevistado, y Yolanda Ramos sacó los arrestos suficientes para decirle que aún le debía dinero por un trabajo de hace muchos años.

“No me costó decírselo porque tenía el apoyo de la dirección y pensaba en el momento que me debía 25.000 pesetas y yo no tenía ni para pagar el piso con la ayuda de mis padres”, ha explicado. Y añade que no se podía sentar “al lado de José Luis Moreno y no decirle lo que pensaba porque había mucha gente que querría estar ahí [ocupando su puesto de trabajo]”.

La actriz no sólo ha tenido palabras para Moreno, también se ha referido a la gente de su gremio que mira por encima del hombro al resto, y se ha acordado de un famoso cineasta. “Aprendo más de un director que a las 7 de la mañana muerto de sueño se está riendo contigo que de un divo como Almodóvar”, ha aclarado.

De hecho, recuerda que ha trabajado con muchos directores, entre ellos algunos que “lejos de ayudarte, si podían evitar que tuvieras éxito, lo hacían”, una actitud completamente diferente a la de Los Javis, ha comentado.

Sobre el dinero que le ha generado todo el trabajo que lleva acumulado y sobre su estilo de vida, la mítica humorista de Homo Zapping ha revelado que vive en un piso normal, y que lo puede pagar porque vive en pareja.

“Hacienda me quita un 48% del dinero (...) y no tengo dinero fijo. Es verdad que cobramos más en menos tiempo, pero a lo mejor mi trabajo en LOL es el último de mi vida. Si contamos todo lo que he ganado en mi carrera, no llego ni a mileurista”, ha explicado.

Por suerte, en otro aspecto del trabajo, las cosas han cambiado para bien, a su entender: “Las productoras muy potentes, hasta que no han llegado las nuevas, han lanzado productos demasiado blancos, una gente se reía y otros no teníamos demasiado donde escoger”.

Ramos argumenta que “la democracia ha llegado al humor”, ya que “el pueblo no podía decir cosas irreverentes contra los poderosos y las plataformas han abierto ese camino para reírnos más de nuestra podredumbre”.

Con este cambio, se puede decir adiós a ese “humor casposo” que ha reinado “durante mucho tiempo”, sentencia la actriz.