Zelenski acusa a Alemania y Hungría de cambiar "sangre" por "petróleo"

“Algunos de nuestros amigos y socios —en cambio—, han comprendido que los tiempos han cambiado, que ya no estamos ante un problema de negocios y dinero. Estamos ante una cuestión de supervivencia”, ha asegurado Zelenski.

“Eso es lo que quería Rusia, y no solo Rusia, pero no dejamos que ocurriera”, ha indicado. “Pueden destruirnos, pero responderemos. Nos pueden matar, pero ellos también morirán. No puedo entender por qué han venido”, ha añadido Zelenski.