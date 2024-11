10 claves de las elecciones en EEUU más allá de la victoria de Trump

El problema no era Joe Biden, o al menos no el único. No hay más que echar un vistazo al mapa electoral estadounidense para comprobar que no, el principal impedimento para vencer a Donald Trump no era un presidente de edad avanzada y con muestras de un deterioro motor y cognitivo. No, el Partido Demócrata tiene un problema mucho mayor, y no ha perdido las elecciones solo porque Kamala Harris haya estado menos tiempo como candidata. Los cimientos de los demócratas se han sacudido y todavía no se conoce el alcance del derrumbe. Y el culpable es alguien de sobra conocido. Estas son las claves que nos ha dejado esta histórica noche electoral:

1- Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos, concretamente el nº 47. Se convierte así en el primer presidente en más de 120 años en regresar a la Casa Blanca después de haber perdido su primera reelección hace cuatro años.

2- Donald Trump mejora sus datos en casi todo el país. A las 6.00 de la mañana, hora española, un análisis de Politico recogía que “en los más de 1.300 condados en los que Associated Press estima que se han contado al menos el 95% de los votos, Trump ha mejorado su margen de 2020 en el 92% de ellos”. Más tarde se ha corroborado lo holgado de la victoria. Frente a lo que ocurrió en 2016 cuando se impuso a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, esta vez Trump ha obtenido mayoría en el voto popular. No solo gana en compromisarios, también en número de sufragios.

3- Donald Trump gana gracias a los hombres. A falta de los datos definitivos, las exit poll o encuestas de salida mostraban un incremento del apoyo al republicano entre los hombres negros y latinos. Se demuestra que la brecha de género en Estados Unidos se amplifica. Frente a una mayoría de mujeres que apuesta por los demócratas y por Harris, los hombres prefieren a Trump.

4- Donald Trump ha logrado vencer en cuatro Estados clave y las proyecciones le adjudican los otros tres restantes, cuestión que ya le habría puesto en bandeja la victoria por un estrecho margen. Finalmente, también ha arrasado entre las masas haciéndose con el voto popular.

5- Los republicanos logran mayoría tanto en el Congreso (ahí ya lo eran) como en el Senado (hasta ahora de mayoría demócrata). ¿Qué significa esto? Básicamente, vía libre para Trump. Cero obstáculos para gobernar.

6- Por primera vez en los 235 años de historia del Senado, habrá dos mujeres negras al mismo tiempo, las demócratas Angela Alsobrooks, por Maryland, y Lisa Blunt Rochester, por Delaware.

7- Por primera vez en la historia, una persona trans tendrá un sillón en el Congreso. Será la demócrata Sarah McBride, de Delaware. McBride ya había hecho lo propio en el Senado en 2021.

8- El incansable Bernie Sanders ha sido reelegido senador por Vermont. Esta vez como independiente. El latino Ted Cruz, pieza clave en el ecosistema del Partido Republicano preTrump, también repetirá como senador.

9- En estas elecciones también se votaban otras cuestiones como el blindaje del derecho al aborto en varios Estados. Aunque como era de esperar Nueva York, Arizona, Colorado, Maryland y Misuri han dado luz verde a la enmienda, no ha ocurrido lo mismo en el gran feudo de Trump, una Florida que rechazó la cuestión.

10- No, evidentemente, el 5 de noviembre de 2024 no será recordado como un día histórico en el que una de las mayores potencias del mundo eligió a una mujer para presidir la Casa Blanca.