Adiós al fin cercano de la guerra: Ucrania lanza la peor advertencia posible 

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha concedido una entrevista a la revista norteamericana The New Yorker en la que muestra fe en su "plan de la victoria", pero reflexiona sobre todo lo que tiene en contra. Sostiene el mandatario que viene una "guerra muy larga" si el presidente estadounidense, Joe Biden, no apoya su nueva hoja de ruta. Es un pivote esencial, reconoce.

Zelenski habla en la entrevista de su viaje a Estados Unidos, donde está ya en el marco de los actos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y durante el cual se verá con Biden en la Casa Blanca, el jueves. Ahí le hará público su plan.

El presidente ucraniano describe su plan de victoria como "un puente" diseñado para fortalecer rápidamente a Ucrania. Subraya que en él describe pasos específicos para apoyar a Ucrania durante octubre, noviembre y diciembre para permitir un fin diplomático a la guerra.

Zelenski expresa a la New Yorker su preocupación por la posibilidad de que Biden rechace su propuesta. "Es una idea horrible. Significaría que Biden no quiere terminar la guerra de ninguna manera que niegue a Rusia una victoria", señala. El presidente ucraniano agrega que tal escenario resultaría en "una guerra muy larga, una situación imposible y agotadora que mataría a una enorme cantidad de personas".

Según el citado medio el viaje del ucraniano a Estados Unidos es "crucial", ya que la contraofensiva ucraniana ha logrado avances limitados y las fuerzas rusas están aumentando constantemente su presencia en la región del Donbás. Zelenski reconoció los desafíos que enfrenta Ucrania, incluidas las dificultades para movilizar y entrenar a nuevos soldados y mantener una comunicación efectiva en las líneas del frente.

Durante su visita a Estados Unidos, Zelenski tiene previsto reunirse con importantes figuras políticas estadounidenses, entre ellas el presidente Joe Biden, el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris. El objetivo principal de estas reuniones será la presentación de lo que él llama el Plan de Victoria de Ucrania.