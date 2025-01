Al menos trece desaparecidos en los incendios de Los Ángeles, que dejan once muertos

Al menos trece personas han desaparecido en los devastadores incendios del condado de Los Ángeles, que también han dejado hasta el momento once fallecidos. El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, indicó este sábado en rueda de prensa que no se sabe aún si entre los desaparecidos se encuentra alguna de las once personas que han fallecido en el siniestro.

“Esperamos encontrar a todos a salvo. Queremos darle un cierre a las familias”, incidió Luna. Durante los incendios, las autoridades también han detenido a 22 personas, 19 de las cuales se encontraban en el área afectada por el incendio Eaton, mientras que los otros tres estaban en la zona del fuego de Palisades.

Según el alguacil, los detenidos “se encontraban en zonas en las que no debían estar”, y en concreto dos de ellos fueron arrestados por entrar sin autorización en lugares de emergencia y violar el toque de queda que está en vigor desde las 18:00 hora local (02:00 GMT del día siguiente) hasta las 6:00 hora local del día siguiente (14:00 GMT).

Luna aclaró que la mayoría de las detenciones están relacionadas con robos y saqueos, incluyendo allanamiento de morada, posesión de narcóticos y robo de identidad. Y agregó que uno de estos individuos está acusado de posesión de arma de fuego.

El alguacil también recordó que se ha trasladado el partido de ‘playoff’ de la NFL entre Los Angeles Rams y los Minnesota Vikings que estaba previsto inicialmente en el SoFi Stadium de la ciudad el lunes, pero que ahora pasará a jugarse en el State Farm Stadium de Glendale (Phoenix, Arizona).

La causa de los incendios, que han quemado más de 14.000 hectáreas y han obligado a evacuar a más de 153.000 personas, sigue siendo desconocida, y Luna apuntó a que se barajan todas las posibilidades.

Hasta el momento, los bomberos han conseguido contener al completo el incendio Lidia, mientras que Kenneth está contenido en un 80 %, Hurst en un 76 %, Eaton en un 15 % y Palisades en un 11 %