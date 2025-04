El padre de Elon Musk le dice a la BBC lo que piensa de Putin y cree que su hijo piensa lo mismo

Getty Images/Denver Post Photo by Cyrus McCrimmon

El padre del hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha expresado abiertamente su admiración por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una entrevista con el servicio ruso de la BBC. Errol Musk ha asegurado que su familia admira al presidente ruso. En la entrevista, además, describe a Putin como un "líder fuerte".

"Si miras a Putin sólo como hombre, y no en el contexto de la política internacional, es difícil no sentir respeto por él", ha dicho. Cuando se le ha pregutnado si él y su hijo comparten la misma visión, Errol Musk ha respondido afirmativamente. Ha señalado que muchas personas intentan convencer a los demás de no confiar en Putin, pero él mismo considera a Putin un ejemplo de líder fuerte, según se ha hecho eco el medio Ilta-Sanomat.

En la entrevista, Errol Musk también ha cuestionado quién inició realmente la guerra ordenada por Putin contra Ucrania en febrero de 2022, y no admitió que la invasión rusa de Ucrania fuera una razón inequívoca para la guerra. Según él, "sólo con el tiempo se podrá saber realmente quién lo inició".

El padre del magnate ha comentado las acciones de su hijo durante las primeras etapas de la guerra. Según Errol, la decisión de Elon de ofrecer a Ucrania acceso a la red de satélites Starlink fue inicialmente correcta, pero a medida que el conflicto se prolongó, la situación se volvió más complicada.

Errol Musk ha rechazado la idea de que los cambios políticos de Elon estén relacionados con intereses comerciales. "La familia ya lo tiene todo y no necesita más dinero", ha asegurado en una entrevista en la que ha descrito a su hijo como una persona tímida, torpe en el escenario y malo para hablar frente a una audiencia.

También ha defendido a su hijo ante las acusaciones de que Elon había hecho un saludo nazi en la toma de posesión del presidente estadounidensem, Donald Trump, y ha calificado las afirmaciones de engañosas.