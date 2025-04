Un comandante ruso castiga de la peor manera a sus soldados desobedientes: "Disparen al 55"

La Inteligencia Militar de Ucrania (HUR) ha publicado una llamada telefónica interceptada en la que se escucha a un comandante ruso ordenando a sus tropas abrir fuego contra sus compañeros, según informa el medio The New Voice of Ukraine, que apunta que la Dirección General de Inteligencia (DIR) del Ministerio de Defensa informó del incidente a través de Facebook.

En la grabación se escucha al comandante decir: "Disparen al 55. La orden del comandante del batallón es dispararles". Según la HUR, la orden se dio porque la unidad rusa atacada había desobedecido las órdenes.

El comandante, según informan, creía que la insubordinación ponía en peligro a otras unidades rusas al exponer sus posiciones al fuego ucraniano. "Por su culpa, nuestras posiciones están siendo destruidas", dijo el comandante en la llamada, y agregó: "Díganle a nuestros hombres que destruyan esos hierros".

Aunque el término "hierros" probablemente se utilizó como jerga despectiva, la HUR no dio más detalles sobre el contexto. La agencia de inteligencia militar de Ucrania concluyó su publicación enfatizando que cada crimen de guerra cometido contra el pueblo ucraniano será castigado.

“Los responsables enfrentarán la justicia”, afirmó la agencia.