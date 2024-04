Alemania pide a Europa estar preparada para un ataque ruso

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, comparó la guerra destada en Ucrania por el presidente ruso, Vladimir Putin, con la anexión de Checoslovaquia por Adolf Hitler en 1938. Además, pidió que Europa se prepare para un ataque ruso.

Pistorius hizo estas declaraciones durante la presentación de una nueva biografía de Churchill, a quien describió como un líder fuerte con una visión clara en tiempos difíciles. "Putin no se detendrá una vez que termine la guerra contra Ucrania. Tan claramente como Hitler, que también siempre dijo que no se detendría", señaló, según ha publicado el medio en inglés The New Voice of Ukraine.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Rusia puede intentar atacar a Europa a finales de 2024 o principios de 2025, cuando Estados Unidos estará "sin líder" y tardaría en acudir en ayuda de los Estados europeos, según la publicación alemana Bild, que citó sus propias fuentes de inteligencia.

El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante neerlandés Rob Bauer, llamó a principios de año a no dar por sentada la paz insistiendo en que toda la sociedad debe estar concienciada para responder a ataques de Rusia o grupos terroristas. Bauer insistió en que ante un conflicto o guerra se vería implicado no solo al Ejército, sino toda la sociedad.

"Hay que darse cuenta de que no todo es previsible y que no todo será plácido en los próximos 20 años. No podemos dar la paz por sentado y por eso tenemos los planes de Defensa y nos preparamos para el conflicto con Rusia o con grupos terroristas si nos atacan. Si nos atacan debemos estar listos", señaló.

En concreto, sobre el desafío que representa Rusia para la alianza atlántica, el máximo responsable militar de la OTAN dijo que en los planes de Defensa ya se sitúa a Moscú como amenaza. "Somos una alianza defensiva y debemos estar listos. Estamos listos pero estamos mejorando la preparación con más personal y capacidades", explicó.