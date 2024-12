Alemania pone fecha limite para un ataque ruso en la OTAN: "Si ignoramos la amenaza, esta crecerá"

Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha afirmado que Rusia podría intentar invadir territorio de la OTAN en los próximos años para poner a prueba la unidad de la Alianza. Así, ha destacado la importancia de la preparación de la OTAN para este escenario, según ha informado el medio The New Voice of Ukraine.

"Si ignoramos la amenaza simplemente porque nos hace sentir incómodos, no disminuirá sino que crecerá", ha dicho Pistorius. "Por el momento no se prevé un ataque ruso a la OTAN", ha agregado.

Sin embargo, ha subrayado que el presidente ruso Vladimir Putin ha puesto la economía del país en pie de guerra, permitiendo a Rusia producir más armas y municiones en unos pocos meses que todos los países de la Unión Europea (UE) juntos en un año.

"Para 2029 o 2030, Putin podría fortalecer su ejército hasta el punto en que Rusia sea capaz de atacar a la OTAN", ha resaltado. Y ha avisado: "Debemos estar preparados para la posibilidad de que en los próximos años Putin intente poner a prueba la unidad de la OTAN invadiendo una sección del territorio de la Alianza".

En diciembre de 2023, el medio alemán Bild informó, citando fuentes de los servicios de inteligencia de un país europeo, que Rusia podría intentar atacar Europa a finales de 2024 o principios de 2025, durante una posible transición de liderazgo en Estados Unidos, lo que podría retrasar la asistencia estadounidense a Estados europeos.

En enero de 2024, Pistorius afirmó que Europa se enfrenta una vez más "a una amenaza militar no vista en 30 años" y advirtió sobre la posibilidad de un ataque ruso dentro de cinco a ocho años. En marzo, la inteligencia estadounidense informó que Rusia no busca un conflicto militar directo con Estados Unidos y la OTAN, sino que continuará con acciones asimétricas que, en su evaluación, evitarán desencadenar un conflicto global a gran escala.

La inteligencia alemana, sin embargo, ha indicado que Rusia se está preparando para un conflicto a gran escala con la OTAN y podría atacar al menos parte del territorio de la Alianza ya en 2026. Mientras, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Noruega, Eirik Kristoffersen, dijo que la OTAN tiene de dos a tres años para prepararse para una posible confrontación con Rusia.