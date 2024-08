Aseguran que Zelenski ha caído en una peligrosa trampa de Putin

Global Images Ukraine via Getty

President of Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ucrania celebra la consolidación su ofensiva sorpresa en la región rusa de Kursk, donde ya controla 82 localidades después de avanzar el jueves hasta 1,5 kilómetros. Sin embargo, algunos medios rusos advierten de que esto podría ser una "trampa" para las tropas ucranianas en las que Vladímir Putin se acabará imponiendo.

Los propagandistas del Kremlin tratan de encontrar alguna explicación a la rápida entrada del ejército ucraniano en Rusia. En este sentido, el medio pro-Kremlin Tsargrad asegura que las brigadas ucranianas "cayeron en una trampa" y sufrieron grandes pérdidas, según recoge News Week. Por su parte, RIA Novosti asegura que las fuerzas rusas ya están "tomando el control de la situación".

¿Versión alejada de la realidad?

Estas afirmaciones parecen muy alejadas de la realidad e incluso blogueros militares rusos las contradicen. Y los datos objetivos confirman que no hay ninguna evidencia de que Zelenski haya caído en una trampa. Eso sí, el resultado de esta incursión es incierto y expertos sí dan Putin opciones de ganar.

"Existe el riesgo de extenderse demasiado y de perder personal y recursos valiosos y que Putin pueda utilizar esto como pretexto para una mayor escalada", asegura Michael A. Witt, profesor de negocios y estrategia internacionales en la King's Business School de Londres.

En concreto, Rusia puede alegar que ha actuado porque se encuentra bajo amenaza de Occidente, del que considera a Ucrania un agente intermediario. "Hay fuerzas opuestas en juego. Una de ellas es reforzar la narrativa de que Rusia está bajo amenaza, lo que puede ayudar a Putin y reforzar el apoyo a través de un efecto de movilización en torno a la bandera", señala Witt.

"La otra es poner en duda si Putin y su gobierno son las personas adecuadas para defender a Rusia. Probablemente no habrá mucha diferencia en ninguno de los dos sentidos porque no hay señales claras de que Putin no esté al mando, pero el fin de los dictadores rara vez es claramente previsible", añade.