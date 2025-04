Guerra en Ucrania hoy en directo: el jefe de la inteligencia británica le da una misión urgente a los espías españoles con Rusia como objetivo

Rusia prepara el golpe maestro con la construcción del gran barco de la guerra. Se trata del buque anfibio Ivan Rogov que sigue entre los planes del Kremlin y ha vuelto a convertirse en una prioridad.

Según informa The New Voice of Ukraine, ya están manos a la obra en el que se considera el mayor buque de desembarco. Unas obras que aseguran que se están llevando a cabo en el astillero de Zaliv, en Kerch, Crimea.