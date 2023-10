Biden, sobre Hamás y Putin: "Si no pagan sus acciones, habrá más caos en el mundo"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves durante un discurso desde el despacho Oval que pedirá al Congreso la aprobación de un paquete de ayuda de emergencia para Ucrania e Israel "que no tendrá precedentes" para que el ejército estadounidense se mantenga fuera de ambos conflictos mientras ayudan a derrotar "a los terroristas de Hamás" y al "tirano Putin", quienes considera que ambos pretenden "acabar con las democracias".

"La historia nos ha enseñado que, cuando los terroristas no pagan un precio por su terror, cuando los dictadores no pagan el precio por su agresión, causan más caos, muerte y destrucción", ha advertido el presidente de los Estados Unidos, que ha reiterado su compromiso con alcanzar la paz y una solución de dos estados al conflicto en Oriente Próximo.

"Por difícil que sea, no podemos renunciar a la paz. No podemos renunciar a una solución de dos estados. Israel y los palestinos merecen por igual vivir en seguridad, dignidad y paz", ha asegurado el mandatario. De hecho, se ha mostrado "profundamente conmovido" por las 471 personas muertas en el bombardeo del hospital Al Ahli de Gaza y ha insistido en que Israel no es el responsable de la masacre, aunque le ha pedido "al Gobierno de Israel que no se deje llevar por la ira".

Según filtra la prensa estadounidense, Biden pedirá al Congreso de Estados Unidos, entre otras cantidades, 60.000 millones de dólares para la guerra en Ucrania, 14.000 millones de dólares para Israel y 14.000 millones de dólares para la frontera de Estados Unidos.

En un discurso claramente dirigido a movilizar a la opinión pública para que presione al Congreso, dividido en lo que respecta al apoyo a Ucrania, Joe Biden ha asegurado que el paquete de ayudas permitirá a Israel aumentar "la ventaja militar cualitativa" del país porque "debemos asegurarnos de que tengan lo que necesitan para proteger a su pueblo hoy y siempre", ha señalado el mandatario estadounidense.

"Nos aseguraremos de que la Cúpula de Hierro siga protegiendo los cielos de Israel. Nos aseguraremos de que otros actores hostiles en la región sepan que Israel es más fuerte que nunca y evitaremos que este conflicto se extienda", afirmó Biden en su discurso.

Más ayudas para Ucrania

Biden pidió también al Congreso que siga concediendo ayuda a Ucrania, para "detener la brutalidad de Putin". Estados Unidos es "la nación esencial" para la defensa del país, dijo Biden, quien recordó que no enviará tropas estadounidenses a luchar en Ucrania.

En el Congreso estadounidense, tanto demócratas como republicanos respaldan a Israel y se han mostrado dispuestos a proporcionarle más ayuda militar. No obstante, en lo que respecta a Ucrania, el escenario político es diferente: la mayoría de los demócratas están unidos en su apoyo a Kiev, mientras que los republicanos se encuentran divididos.

En concreto, la mayoría de los republicanos en el Senado, en especial su líder, Mitch McConnell, respalda la continuación del apoyo a Ucrania ante Rusia. Sin embargo, el ala más radical del Partido Republicano, afín al expresidente Donald Trump, se opone a esta idea y, a finales de septiembre, ya utilizó su influencia en la Cámara Baja de Estados Unidos para bloquear la aprobación de más ayuda a Ucrania.

"Sé que tenemos nuestras divisiones en casa. Tenemos que superarlas. No podemos permitir que políticas mezquinas y partidistas se interpongan en nuestra responsabilidad como gran nación", afirmó. Estados Unidos no puede, añadió, permitir "que terroristas como Hamás y tiranos como Putin" avancen.

En este contexto, los republicanos continúan sin un líder en la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría tras ganar esa cámara en las elecciones de noviembre de 2022. No existe una opción clara para reemplazar a Paul McCarthy después de que el ala radical del Partido Republicano lo destituyera el 3 de octubre, en un acontecimiento sin precedentes en la historia de Estados Unidos.

Ante esa situación, Biden ha decidido vincular la ayuda a Israel, que cuenta con un amplio respaldo en los dos partidos, con la ayuda a Ucrania, en un intento por superar el bloqueo con el que se ha topado hasta ahora por la oposición de los republicanos de la Cámara Baja afines a Trump.