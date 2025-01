Biden versiona en su discurso de despedida la advertencia de Eisenhower: "Se está creando una oligarquía en Estados Unidos"

El 17 de enero de 1961, a tres días de que John F. Kennedy asumiese la presidencia de los Estados Unidos después de ganarle las elecciones a Richard Nixon, hasta ese momento el vicepresidente de Dwight D. Eisenhower, Ike cumplió con una tradición presidencial que se mantiene desde la presidencia de Harry S. Truman: el discurso de despedida.

Sin embargo, el discurso de despedida del expresidente republicano desde el Despacho Oval de la Casa Blanca no fue uno más. No obstante, su mensaje causó un gran impacto en plena guerra fría con la Unión Soviética y, también, sirvió para acuñar una expresión que aún hoy se usa para describir las alocuciones presidenciales cada vez que abandonan el cargo: la advertencia de Eisenhower, que alertaba de la peligrosa influencia que podrían tener los intereses económicos de la industria militar aplicados a una política imperialista.

Sesenta y cuatro años después, en un contexto internacional muy diferente, el presidente saliente de los EEUU, Joe Biden, ha cumplido con la tradición del discurso de despedida y desde el escritorio del Despacho Oval, ante la atenta mirada de su mujer, Jill Biden, de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris y de su marido, Douglas Emhoff, ha hecho su versión de la advertencia de Eisenhower: "Hoy, en los Estados Unidos se está creando una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza a toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades, así como la posibilidad de que todo el mundo salga adelante", ha alertado el presidente demócrata, que también ha señalado que "si el abuso de ese poder no se detiene ahora, las consecuencias serán graves”.

A cinco días de que se produzca la investidura de Donald Trump, con mensajes velados a Elon Musk y Mark Zuckerberg, Joe Biden ha hecho un llamamiento a darle la vuelta esta tendencia con la construcción de una clase media más robusta, algo que, según destacó, ha sido una prioridad durante su mandato, recordando todos los avances que hecho en lo que respecta a la creación de empleo y su lucha contra el calentamiento global, aunque ha reconocido que los frutos de estas políticas contra el cambio climático tardarán algún tiempo en comprobarse. "Las fuerzas poderosas quieren eliminar las medidas que hemos tomado para proteger el medio ambiente y garantizar un futuro sostenible. No debemos dejarnos intimidar", afirmó este miércoles el mandatario.

Biden se atribuye el alto el fuego en Gaza

A lo largo de su discurso de despedida, Joe Biden ha hecho un repaso de los principales logros alcanzados durante su mandato, aunque se ha parado especialmente en los éxitos de su política exterior. Horas después del anuncio del alto el fuego acordado entre Israel y Hamás para la Franja de Gaza, en el que la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos han sido clave para la tregua, Biden ha calificado el acuerdo como un ejemplo del papel que su país sigue desempeñando en la búsqueda de estabilidad en Oriente Medio.

El presidente, que pugna con Trump por colgarse la medalla del acuerdo, ha explicado que el fin temporal de las hostilidades ha sido el resultado de 8 meses de negociaciones ininterrumpidas que ha liderado su Administración y que, según ha subrayado Biden, no solo buscaban acabar con la guerra en Gaza sino también abordar las causas subyacentes del conflicto para garantizar que ambas partes vivan en condiciones de más estabilidad.

"Después de ocho meses de negociaciones, mi Administración ha logrado un acuerdo de alto el fuego y de rehenes entre Israel y Hamás, cuyos elementos expuse con gran detalle en mayo de este año. Este plan lo ha elaborado y negociado mi equipo", señaló Joe Biden. Pese a que el acuerdo no resuelve las tensiones a largo plazo, el aún presidente de EEUU ha asegurado que sí constituye un paso en la dirección correcta para restaurar la paz en la región. "Es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos", declaró en alusión a la participación del equipo de transición de Donald Trump en las negociaciones.

En el ámbito de la seguridad global, el presidente de los Estados Unidos ha destacado el fortalecimiento de la OTAN y ha subrayado cómo su Administración ha trabajado para revitalizar la Alianza Atlántica y defender los valores democráticos frente a las amenazas globales, como son el Gobierno de Vladimir Putin en Rusia o la influencia de China.

Biden le desea "suerte" a la Administración Trump

Por último, Biden ha deseado "suerte" a la Administración de Donald Trump, que desde el 20 de enero volverá al Despacho Oval de la Casa Blanca. "Para el pueblo estadounidense, deseo éxito a la Administración entrante porque quiero que EEUU tenga éxito. Por eso, he asumido mi deber de garantizar una transición pacífica y ordenada del poder. No tengo ninguna duda de que Estados Unidos está en condiciones de seguir triunfando", ha dicho.

Horas antes de su discurso de despedida, la Casa Blanca informó de una reunión entre los equipos de transición presidenciales, encabezada por la asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall. En este encuentro, representantes de las administraciones saliente y entrante analizaron estrategias para la seguridad nacional y la gestión de emergencias, incluyendo posibles brotes de enfermedades como de la gripe aviar. Entre los asistentes estaban el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland. Por parte del equipo de Trump, participaron figuras como Kristi Noem y Marco Rubio, quienes asumirán puestos clave en la nueva Administración.

Biden, de 81 años, se despidió con este discurso tras cumplir con un solo mandato que pasará a la historia encapsulado entre los dos de Donald Trump, al que no citó este miércoles, pero al que aludió en varios puntos. "El poder del presidente no es ilimitado, no debe serlo. En una democracia, la concentración de poder y riqueza también representa un gran peligro. Socava el sentido de unidad y propósito común, genera desconfianza y división. Participar en nuestra democracia se vuelve agotador, incluso desilusionante, y la gente siente que no tiene oportunidades", dijo el 46 presidente de los Estados Unidos.