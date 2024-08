Chavismo y oposición coinciden en el 'no' a las propuestas de repetir elecciones en Venezuela

Continúa creciendo la tensión en Venezuela después de un proceso electoral que buena parte de la comunidad internacional considera que no fue transparente y se cometieron irregularidades -la no publicación de las actas, un hecho inédito-, al igual que el panel de expertos de Naciones Unidas. Y continúan llegando propuestas desde distintos actores regionales e internacionales con el fin de que no estalle un conflicto mayor en las calles.

Tanto el oficialismo, el 'chavismo', como la oposición que encarna la líder María Corina Machado -con Edmundo González como el candidato que concurrió a las urnas-, han coincidido en rechazar una propuesta que han puesto sobre la mesa tanto desde EEUU como de otros países con mandatarios de corte izquierdista, como la Colombia de Gustavo Petro o el Brasil de Lula da Silva.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este jueves que Estados Unidos "pretenda convertirse en la autoridad electoral" del país caribeño, luego de que Washington reiterara que reconoce como ganador de las presidenciales del 28 de julio al antichavista Edmundo González Urrutia y no al oficialista, declarado vencedor por el ente comicial.

"Rechazo plena y absolutamente que el Gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela", dijo el jefe de Estado, quien instó a la Administración de Joe Biden a enfocarse en los "muchos problemas" que -dijo- tiene el país norteamericano.

Maduro: "Al final, ¿quién manda en EEUU?

Maduro acusó a su par estadounidense de formar parte de la "diplomacia imperial" e "intervencionista" que -señaló- tiene EE.UU., que este jueves "ha dejado atónito al mundo" cuando Biden dijo apoyar la celebración de nuevas elecciones en Venezuela y, posteriormente, un portavoz de la Casa Blanca aclarara que el mandatario en realidad se refería a lo "absurdo" de que aún no se publiquen las actas.

Al respecto, el líder chavista expresó: "El presidente Biden declaró, de manera intervencionista, sobre los asuntos internos de Venezuela (...) y, a la media hora, lo desmienten unos voceros. (...) Al final, ¿quién manda en Estados Unidos?". El portavoz de la Casa Blanca reiteró que Washington considera que el ganador de los comicios fue González Urrutia y llamó a que se respete "la voluntad" del pueblo venezolano para que haya una "transición de vuelta a las normas democráticas".

Machado también se planta: "Si no gustan, ¿qué vamos, a una tercera?"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha rechazado este jueves la propuesta planteada por los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, de repetir las elecciones presidenciales en Venezuela, después de las denuncias de fraude de la oposición tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios.

"Se va a una segunda elección y, si no gustan los resultados, ¿qué vamos, a una tercera? ¿Y a una cuarta? ¿Y una quinta hasta que le gusten los resultados a Maduro? ¿Aceptarían eso ustedes y en sus países? Que si el resultado no es satisfatoria, ¿entonces se repite una elección?", ha cuestionado en una entrevista cuyo extracto ha compartido a través de su perfil en la red social X.

Asimismo, ha reiterado que su candidato, Edmundo González, ganó las elecciones a pesar de "las reglas de la tiranía" y de que les advirtieran de que "iba a haber un fraude monumental" que no iban a "poder probar". "Nosotros confiamos en la organización ciudadana. Hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar. Otros fueronasesinados. Hoy en día están presos, escondidos", ha criticado.

"Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron", ha hecho hincapié Machado. En esta misma línea se ha expresado el excandidato opositor: "Las elecciones presidenciales en Venezuela se realizaron el pasado 28 de julio y las ganó abrumadoramente Edmundo González Urrutia. Reiteramos nuestro compromiso con la democracia, la paz y con Venezuela".

Lula señaló durante la jornada que había dos opciones, formar un gobierno de coalición o convocar nuevas elecciones con presencia de observadores de todo el mundo. Por su parte, Petro propuso un "gobierno de cohabitación transitorio" y nuevas "elecciones libres". Mientras, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha considerado que no es "prudente" que un Gobierno extranjero opine sobre un asunto que le corresponde resolver a los venezolanos.

Según los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente venezolano, Nicolás Maduro, obtuvo cerca del 52 por ciento de los votos en las elecciones del 28 de julio, si bien la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González. La comunidad internacional ha pedido desde entonces transparencia y la publicación de las actas.