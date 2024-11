China entra en estado de nervios por la nueva alianza de Putin con Kim Jong-un

China se siente cada vez más incómoda con el compromiso de Corea del Norte con Rusia y encuentra desconcertante la creciente cooperación entre Pyongyang y Moscú, según afirma el subsecretario de Estado estadounidense, Kurt Campbell.

Este portavoz se refería a un creciente debate entre los socios de seguridad de Estados Unidos en Asia sobre si China apoya la decisión del líder norcoreano Kim Jong-un de enviar 10.000 soldados a luchar por Rusia contra Ucrania. Se dice que las tropas norcoreanas están ahora dentro de Rusia.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés también hay dudas de que China apoye el envío de tropas norcoreanas. Los funcionarios afirman que China ha guardado silencio sobre el tema y puede estar preocupada de que la colusión militar en Ucrania ayude a Estados Unidos a formar una red de alianzas con Corea del Sur y Japón en el este de Asia que Pekín ya considera destinadas a limitar su poder.

En una rara muestra de su intención de retirar una boya que instaló en la zona económica exclusiva de Japón, cerca de las islas Senkaku, administradas por Japón, en el mar de China Oriental, China ha hecho un gesto poco habitual. Aunque se trata de un paso pequeño, las islas son un punto de conflicto entre Japón y China, y se considera un símbolo de un esfuerzo por alentar a quienes en Japón no quieren verse arrastrados a un conflicto con China liderado por Estados Unidos.

En un seminario reciente en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos de Washington, Campbell dijo: “El tema que resulta cada vez más incómodo para los interlocutores chinos es el compromiso de la RPDC [Corea del Norte] con Rusia .

“En algunas de las discusiones que hemos tenido parece que les estamos informando de cosas que desconocían con respecto a las actividades de la RPDC, y les preocupa que el estímulo ruso pueda llevar a la RPDC a contemplar acciones o acciones militares que podrían no ser de interés para China”.

Agregó: “China no ha intervenido directamente para criticar a Rusia, pero creemos que la creciente coordinación entre Pyongyang y Moscú los está inquietando”.

Pero los analistas difieren sobre si existe una fisura sustancial entre China y Rusia.

Dennis Wilder, ex subdirector de la CIA para Asia oriental y el Pacífico, dijo: "El silencio radial en Pekín sobre este tema es asombroso. No hay una sola palabra en la prensa china ni sobre el acuerdo estratégico alcanzado entre Rusia y Corea del Norte en verano, ni sobre el envío de tropas.

“¿Cómo explica China lo que está pasando y cómo ignora a nivel internacional el hecho de que su estado cliente está ahora combatiendo en Ucrania ? Los europeos se van a enfadar, y no con los norcoreanos, sino con China.

“Si Rusia opta por brindar asistencia nuclear a Corea del Norte, esto reforzará las alianzas de los estadounidenses en el este de Asia y tal vez creará una verdadera OTAN, por lo que el presidente Xi Jinping está en una situación muy, muy difícil”.

El almirante Samuel Paparo, comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, dijo el sábado en el foro de seguridad de Halifax que la relación entre Rusia, China y Corea del Norte estaba teniendo una “cierta simbiosis transaccional”.

Afirmó que “ Corea del Norte está satisfaciendo las necesidades de artillería y misiles de Rusia y Rusia, a cambio, probablemente proporcionará tecnología de misiles y submarinos a Corea del Norte”. Agregó que pensaba que China había proporcionado a Rusia el 90% de sus semiconductores y el 70% de sus máquinas-herramientas para reconstruir su maquinaria de guerra.

Andrew Shearer, director general de la Oficina de Inteligencia Nacional de Australia, también se mostró escéptico sobre el alcance del malestar de China.

“La idea de crear divisiones entre Putin y Xi es bastante fantasiosa y si no enfrentamos la realidad de que Putin sigue en guerra en Ucrania hoy sólo gracias al apoyo militar, diplomático y de doble uso de China, no vamos a diseñar estrategias efectivas”.

Las dudas sobre la actitud de China también se reflejan entre los observadores en Japón. El profesor Emi Mifune, de la facultad de derecho de la Universidad de Komazawa, dijo: "No hay forma de que China no supiera lo que Rusia estaba planeando. China no puede permitirse ver a Rusia perder contra Occidente, y si Rusia gana, ayudará a establecer una ventaja propagandística y un precedente para China en su intento de controlar Taiwán".

Señaló la cumbre China-Rusia de mayo de 2024 como un momento significativo en el que China obtuvo concesiones de Rusia, incluido el acceso chino desde el río Tumen al Mar de Japón.

El profesor Hideya Kurata, de la Academia Nacional de Defensa de Japón, cree que la posición de Pekín no es ni de aprobación ni de desaprobación, sino de malestar. Ha destacado cómo debe verse el conflicto en el contexto de la decisión de Corea del Norte de abandonar los esfuerzos por reunificar la península de Corea.

Dijo que Corea del Norte estaba tratando de construir una escala de escalada que comenzara con armas nucleares tácticas, se extendiera a misiles balísticos de alcance intermedio que apuntaran a Japón, misiles de alcance intermedio y largo que apuntaran a Guam y misiles balísticos intercontinentales que pudieran apuntar al territorio continental de Estados Unidos. Dijo que no creía que Estados Unidos tuviera armas nucleares de alcance medio en tierra o en el mar en la región que pudieran actuar como disuasivo para Corea del Norte.