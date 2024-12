Corea del Norte se tambalea tras el último gran golpe de Ucrania

La confirmación por parte de Kiev de la llegada de soldados norcoreanos al conflicto entre Rusia y Ucrania en la región de Kursk, que estimó en 10.000 soldados, desató las alarmas en la comunidad internacional.

Sin embargo, después de varias semanas en el frente, comienzan a llegar los primeros recuentos de muertes de estos soldados. Según cálculos de un alto funcionario militar estadounidense citado por 'express.co.uk', cerca de doscientos soldados norcoreanos han perdido la vida o resultado heridos durante los combates en Kursk.

Aunque por ahora se desconoce la cifra exacta de fallecidos, la fuente citada afirma que sus fuerzas no se encuentran "endurecidas en la batalla", lo que ha provocado al incremento de esta cifra. "Varios cientos de bajas es nuestra última estimación de que la RPDC ha sufrido", detalló el funcionario, que incluye a soldados "de todos los rangos" entre las víctimas. "No se trata de tropas curtidas en batalla. No han estado en combates antes", explicó el funcionario, que afirmó que probablemente esta sea la razón de "por qué han estado sufriendo las bajas".

La Casa Blanca y el Pentágono, por su parte, confirmaron este lunes que las tropas de Corea del Norte han estado participando en el conflicto en posiciones de infantería principalmente, luchando con las tropas rusas e incluso formando grupos independientes alrededor de la región de Kursk.