Cuatro muertos en Kosovo vuelven a tensar las relaciones con Serbia

Las fuerzas de seguridad de Kosovo mantienen rodeados a una treintena de hombres armados que se encuentran atrincherados en el monasterio de Banjska, un templo ortodoxo serbio. Un policía kosovar ha muerto y dos más han resultado heridos este domingo y los asaltantes han sufrido tres fallecidos y seis detenidos en un incidente que Pristina achaca a Belgrado.

El ministro del Interior kosovar, Xelal Sveçla, ha confirmado el último balance: tres individuos muertos y seis más detenidos. Sveçla ha visitado además el lugar donde ha fallecido un policía kosovar tiroteado y ha confirmado su identidad: Afrim Bunjaku, según recoge la televisión pública kosovar, RTK.

La Policía de Kosovo ha confirmado además la detención de varios individuos armados en la localidad de Rudare, donde se han incautado aparatos de comunicación pertenecientes a estos "grupos criminales". También se han hallado armas, munición y otro tipo de material.

"La situación sigue siendo tensa y los ataques con armas de fuego contra unidades de la Policía siguen con la misma intensidad", ha resaltado la Policía. En Rudare en un control rutinario de vehículos han sido detenidos cuatro sospechosos en posesión de radios "que se sospecha estarían relacionados con los grupos criminales".

Kosovo acusa a Serbia

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, fue quien informó del enfrentamiento en el monasterio de Banjska, ubicado en el municipio de Zvecan, en la zona de mayoría serbia del norte de Kosovo, según recoge el portal de noticias BalkanInsight. En el monasterio habría además varios monjes y fieles que estarían encerrados dentro del edificio.

"Hay al menos 30 personas fuertemente armadas que están rodeadas por nuestras fuerzas policiales. Les insto a rendirse a nuestros cuerpos de seguridad", ha apelado Kurti en rueda de prensa desde Pristina. "No son ciudadanos corrientes de Kosovo. Es una formación profesionalizada", ha asegurado.

Poco después ha publicado en la red social X, antes Twitter, que "fuerzas con apoyo del Estado serbio" han perpetrado "atentados terroristas". Se trata de "hombres armados, organizados y profesionales con vehículos blindados sin matrícula", ha denunciado. "

Kurti ha mostrado en la rueda de prensa varias fotografías de las inmediaciones del monasterio con "personas fuertemente armadas con material militar y máscaras". "Tenían jeeps y vehículos blindados", ha destacado. Entre los sospechosos hay un individuo que "lleva una zolja (granada autopropulsada anticarro) a la espalda".

El mandatario kosovar ha explicado que en un primer momento pensaron que se trataba de contrabandistas, pero "no son las bandas habituales de contrabandistas con las que la Policía está acostumbrada a tratar en el norte del país".

Mientras, el ministro serbokosovar Nenad Rashiq ha explicado que hay dos atacantes muertos, otro herido y otro detenido, según declaraciones recogidas por el medio serbio Nova. "La situación es dramática (...). Hay noticias de varias personas muertas en los combates. Esta mañana la Policía les instó a rendirse, pero no hay comunicación entre las dos partes", ha relatado Rashiq.

"La Policía habla con los atacantes con un megáfono, pero no hay respuesta. La situación en torno al monasterio de Banjska sigue siendo dramática. No hay señales de que se vaya a calmar próximamente", ha añadido Rashiq, que cita fuentes de la Policía kosovar.

Rashiq ha explicado que la Misión de la OTAN en Kosovo (KFOR) está mediando para calmar la situación. "La diplomacia debe convencer u obligar a estas personas a rendirse porque nadie quiere más derramamiento de sangre", ha resaltado.

Previamente, el presidente de Kosovo, Vjosa Osmani, había denunciado un ataque "orquestado por bandas criminales serbias" y denunció un "ataque contra la soberanía" de Kosovo.

La Policía kosovar había informado de la detección de madrugada de la entrada de dos camiones sin matrícula en Banjska. Los vehículos fueron colocados en el puente para impedir el paso y la entrada en la localidad.

"Los policías encontraron resistencia y les dispararon desde varias posiciones con un arsenal de armas de fuego y granadas de mano y un zolja", ha explicado la Policía. Un agente murió y dos más resultaron heridos. Uno de ellos ha sido intervenido quirúrgicamente para extraerle la metralla.

La diócesis de Raska-Prizren de la iglesia ortodoxa serbia ha condenado el ataque y ha negado cualquier relación con los atacantes y ha informado de que "la comunidad del monasterio y los fieles de Novi Sad, incluido el abad Danilo, están dentro".

"Un grupo de individuos armados y enmascarados irrumpieron en el monasterio. Rompieron las puertas con un vehículo blindado. Los individuos armados y enmascarado se mueven por el monasterio y se escuchan disparos esporádicamente", ha añadido.

Serbia insinúa que todo fue preparado por Kurti

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha asegurado que los serbios armados que han protagonizado este domingo un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad kosovares eran serbokosovares y no militares serbios y ha insinuado que todo parecía una maniobra preparada de la que ha responsabilizado al primer ministro kosovar, Albin Kurti.

"El único culpable de todo lo que está pasando en Kosovo y Metojia es Albin Kurtin, aunque quienes lo apoyan tengan pocos remordimientos", ha afirmado Vucic en un discurso televisado recogido por medios serbios en el que ha manifestado su pesar y ha trasladado sus condolencias a los fallecidos, tanto a los tres serbios como al policía kosovar.

Vucic ha subrayado que los individuos armados que se han enfrentado a la Policía y que ahora están atrincherados en un monasterio son serbios, pero serbios de Kosovo "que no querían sufrir más tiempo el terror de Kurti".

El dirigente kosovar "provoca continuamente y lamento que parte de los serbios hayan caído en esas provocaciones". "Albin Kurti es el único responsable, el único que quiere conflicto y guerras. Nadie más quiere conflicto y guerras. Solo quiere arrastrarnos a una guerra con la OTAN", ha advertido Vucic.

Vucic ha asegurado que todo comenzó cuando los serbokosovares levantaron barricadas en Banjska. "Fue la Policía de Kosovo e intentó retirar las barricadas y ahí comenzó el conflicto. El policía Afrim Bunjaku murió y otra persona resultó herida", ha relatado.

El dirigente serbio ha destacado que esta muerte "dio carta blanca a Kurti" y ahora hay tres personas muertas, dos gravemente heridas y "se teme que haya un cuarto fallecido" tras la respuesta de las fuerzas de seguridad kosovares, cuando, según recuerda Vucic, la misión de la OTAN en Kosovo (KFOR) la que tiene competencia para retirar este tipo de barricadas. "La KFOR está a cargo de la libertad de movimiento, así que deberían haberles protegido y haber retirado las barricadas", ha argumentado.

En particular, Vucic ha mostrado su sorpresa por algo "increíble": que "en solo una hora y veinte minutos esas docenas de serbios fueron completamente rodeados y se llevó a cabo un ataque brutal contra ellos" por parte de 460 efectivos de las fuerzas especiales.

Vucic ha asegurado que dos de los fallecidos murieron por disparos de francotirador "a larga distancia, cuando no era necesario eliminarlos". Además ha asegurado que se refugiaron en el monasterio porque tenían a dos heridos. "La iglesia no tiene nada que ver", ha subrayado.

En cuanto a la posible implicación de militares serbios, Vucic ha subrayado que los uniformes que usaron no eran los oficiales del Ejército y que los vehículos blindados no son actuales, sino que eran los utilizados entre 1996 y 1998. "No tiene nada que ver con el Ejército y me avergüenzan esas mentiras", ha apuntado.

En conclusión, Vucic ha explicado que se tomarán decisiones "cuidadosamente, con detalle, minuciosamente" en los próximos días. "Llevaban tiempo buscando algo así. La presión para que Serbia reconozca Kosovo es la clave", ha reseñado.

"El mensaje más importante es que jamás reconoceremos la independencia de Kosovo. Nos podéis matar a todos. ¡Serbia jamás reconocerá un Kosovo independiente! Esa monstruosa creación vuestra nacida de los bombardeos... Siempre estamos dispuestos a dialogar y olvidáos de que reconozcamos a Kosovo", ha subrayado.

Reacción internacional

La KFOR, por su parte, ha condenado también el ataque a la policía kosovar y ha destacado que sigue vigilando estrechamente la situación en Banjska. Mientras, Alemania ha informado de que el enviado especial del Gobierno alemán para los Balcanes occidentales, Manuel Zaracin, viaja este domingo a Kosovo.

También a nivel diplomático se han movilizado los embajadores en Kosovo de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido y se han desplazado hasta la sede del primer ministro Kurti, con quien se han reunido.