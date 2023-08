Serbia juega a dos bandas con Ucrania y Rusia

Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Serbia, Aleksandar Vucic, mantuvieron hoy una reunión "abierta" y "constructiva" en Atenas, en la que coincidieron en el respeto a la integridad territorial de sus países pese a las diferencias entre Kiev y Belgrado. Vucic ha afirmado que su país "apoya la integridad territorial de Ucrania y no cambia esa posición", y tampoco varía su postura respecto a Kosovo, cuya independencia no reconoce y cuenta con el apoyo de Rusia, un aliado tradicional.

El presidente serbio lleva a cabo una política de equilibro entre sus aspiraciones de acceder a la Unión Europea (UE) y las tradicionales buenas relaciones con Moscú, por lo que condenó la invasión rusa de Ucrania, defiende la integridad territorial de ese país, pero no se ha sumado a las sanciones del bloque contra Rusia. Serbia tampoco ha entregado armas a Ucrania de forma oficial, aunque empresas serbias han vendido material bélico a terceros países que después lo entregan a Kiev, según medios internacionales.

Zelenski, por su parte, subrayó la importancia de la inviolabilidad de las fronteras y el futuro compartido en la Unión Europea. "La conversación con Zelenski fue amistosa, sincera, abierta y constructiva", declaró Vucic a los medios serbios tras el encuentro en Atenas, donde ambos asistieron a una reunión informal de los líderes del sureste de Europa y la UE.

Vucic y Zelenski abordaron el desarrollo de las relaciones bilaterales, las aspiraciones a acceder a la UE y la situación en Kosovo, antigua provincia serbia que proclamó la independencia en 2008 pero que Belgrado no reconoce y en lo que tiene el apoyo de Rusia en los foros internacionales.

"Serbia apoya la integridad territorial de Ucrania y no cambia esa posición, es muy estable en ello. Tiene un enfoque honesto a diferencia de algunos que respetan la integridad territorial de Ucrania, porque les conviene, pero no la integridad territorial de Serbia", dijo Vucic.

La independencia de Kosovo es reconocida por la mayoría de los socios occidentales, aunque no por cinco países de la UE -España, Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía-, y Serbia considera que esa proclamación fue contraria al derecho internacional. Ucrania no reconoce la independencia de Kosovo, pero hay voces entre sus políticos en favor de ese reconocimiento debido al firme apoyo de Pristina a Kiev. Vucic consideró no obstante que Ucrania no cambiará su postura. "Ucrania desea tener una situación legal limpia", opinó.

Zelenski escribió en Twitter sobre la reunión con Vucic: "Buena conversación respecto a la Carta de las Naciones Unidas y la inviolabilidad de las fronteras. Sobre el futuro compartido de nuestras naciones en la casa común europea. El desarrollo de nuestras relaciones, que es en beneficio mutuo".

Vucic señaló también que han abordado diferentes formas de cooperación en el futuro, e insistió en que "la gente en Serbia debe saber que Ucrania nunca ha hecho nada contra Serbia, ni, por supuesto, Serbia contra Ucrania".