Destapan el arma "invisible" de Rusia

Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images

Después de más tres años desde el inicio de la guerra en Ucrania destada por el presidente ruso, Vladimir Putin, Rusia parece volverse creativa a la hora de elegir sus vehículos militares. Nueva información indica que los rusos han comenzado a probar una motocicleta eléctrica de fabricación local para su uso en combate, según ha informado el medio 4gnews.

Estas motocicletas, construidas por el Grupo Kalashnikov -más conocido como fabricante de armas-, se envían "a zonas fronterizas para realizar pruebas en condiciones muy complejas". Y estos vehículos tienen algunas ventajas tácticas importantes, remarca el mismo medio.

Cuentan con un motor eléctrico de cadena montado en el centro y lo que parece ser una batería de iones de litio no extraíble asegurada en una estructura de celosía, según la empresa responsable del desarrollo de las motocicletas eléctricas.

Pero lo que hace que estos vehículos sean opciones viables para una zona de guerra son características como su "bajo nivel de ruido durante el funcionamiento del motor y su ausencia de radiación térmica, lo que los hace invisibles para las cámaras termográficas", destaca el Grupo Kalashnikov (a través de Electrek ).

No es la primera vez que Rusia prueba vehículos no convencionales en este conflicto, pero el uso de carritos de golf por parte de los soldados no ha tenido mucho éxito, según informó Forbes.