Donald Trump acepta ser el candidato del Partido Republicano para ser "el presidente de todos" 

Donald Trump es desde este viernes el candidato del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. En realidad ya lo era el martes, cuando una gran mayoría de los delegados presentes en la Convención Republicana que se celebra en la ciudad de Milwaukee, blindaron su apoyo a un aspirante que luce una venda en su oreja derecha después del atentado sufrido durante un mitin en Pensilvania y que, esta noche, ha aceptado su nominación para regresar a la Casa Blanca en el que ha sido su primer discurso desde que el sábado pasado un joven de 20 años intentase asesinarlo.

Un discurso de cerca de una hora que ha arrancado con un Donald Trump conciliador que

narró, ante una audiencia embelesada, cómo sobrevivió por poco al atentado del sábado y cómo "por la gracia de Dios Todopoderoso" pudo asistir a un cónclave republicano en el que se ha presentado como el elegido para "curar la división de la sociedad" y, si gana en noviembre, se ha comprometido ser "el presidente de todos": "Me presento a presidente para todo EEUU, no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad", afirmó.

Con la venda en la oreja derecha, que no se ha retirado en cinco días y que muchos de sus seguidores han copiada como muestra de apoyo, Donald Trump ha relatado a pocos metros de un traje de bombero en el que se podía ver el nombre del bombero muerto en ataque en el mitin de campaña en Pensilvania, cómo vivió el tiroteo del sábado: "Escuché un fuerte silbido y sentí que algo me golpeaba muy, muy fuerte en la oreja derecha. Y me dije a mí mismo: 'Vaya, ¿qué fue eso? Sólo puede ser una bala", dijo el magnate antes de insistir en la idea de que no debería estar en la Convención Republicana y elogiar a los agentes del Servicio Secreto que corrieron para protegerlo y asegurar que no volverá a hablar más del suceso porque le resulta "muy doloroso".

Pero Donald Trump es Donald Trump y sin tiempo para digerir un arranque más pausado, suave y contenido de lo habitual, recuperó el tono habitual en el que los temas estrella de su campaña volvieron a salir a la luz: el muro entre Estados Unidos que, según él, frenará la entrada de la emigración ilegal; China y su pretensión de dominar el mundo; el final de las políticas ecologistas con la construcción de carreteras y puentes o Joe Biden, al que acusón, sin pruebas, de que todos los casos que lo han sentado en el banquillo de los acusados se tratan de juicios motivados por razones políticas para impedir su reelección.

En poco más de cuatro meses, tras las elecciones del 5 de noviembre, los republicanos lograrán "una victoria increíble y comenzarán los cuatro años más grandes de la historia del país", apuntó el candidato republicano en el discurso que cierra un evento en el que lo han tratado como el mesías de un partido que parece totalmente sometido a sus fobias, que van desde el coche eléctrico hasta la inteligencia artificial.

Melania reaparece y Hulk Hogan se rompe la camiseta

Antes de que Trump diera su discurso de aceptación en la Convención Republicana, el programa del día contemplaba las intervenciones de un ejecutivo de artes marciales mixtas, Dana White, la del compositor Kid Rock y la del luchador de lucha libre Hulk Hogan, que enloqueció al público al romperse la camiseta mientras proclamaba su apoyo al candidato republicano. También estaba prevista la intervención de Melania Trump, pero finalmente sólo se ha limitado a hacer acto de presencia en la tribuna de autoridades para escuchar el discurso que iba a pronunciar su marido poco después.

Tras los rumores de que Trump y su esposa hacen vidas separadas y del distanciamiento con su hija Ivanka, la convención ha servido también para simbolizar la unión del clan familiar y que ha hecho desfilar por el escenario a varios familiares del exmandatario y candidato republicano, excepto Melania e Ivanka.

Sin embargo, una hora antes de que el magnate iniciara su discurso, otros miembros de los Trump, entre ellos Ivanka, entraron en el recinto y se sentaron en el palco familiar. No estaba Melania, quien salió después anunciada por la megafonía, entre una gran expectación. Sin embargo, como en otras ocasiones, no ha dado ningún discurso.

Sí habló Eric Trump, justo antes de su padre y aseguró que este "ha sido perseguido, atacado por demócratas de extrema izquierda" y "se convirtió en el objetivo de un asesino que casi acaba con la mayor esperanza de Estados Unidos". "Lo han intentado todo para destruir su legado y a su familia. Han fracasado y no ganarán", afirmó.